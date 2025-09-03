Karlsson efter Kalmar: "Vårt PP som dödar oss"

Kalmar tog revansch på Vimmerby och vann med 5-3. VH-tränaren Eric Karlsson gillade inte vad han såg i numerärt överläge. – I mångt och mycket är det vårt PP som dödar oss, säger han.

Tja, chanser i spelformen saknades definitivt inte för något av lagen. Det haglade utvisningsminuter i träningsmatchen mellan Kalmar HC och Vimmerby Hockey den här onsdagskvällen.

Bland annat, när matchen stod och vägde, hade VH ett tvåminuterspowerplay i början av tredje och ett fem minuter långt PP, som dock avbröts mot slutet efter en egen utvisning, när man jagade kontakt igen när Kalmar gått fram till 5-3.

– I sista perioden är det vårt PP som dödar oss. Vi har sju minuter som i mångt och mycket är svagt. Det tar udden ur oss. Vi har precis börjat jobba special teams den här veckan, så det är inte konstigt så, men vi har två minuter i början av perioden där vi inte gör något speciellt. Det är ett moment som kan ge energi och skapa momentum, men jag tycker att det sänker oss i stället. I andra perioden har vi ett ruggigt bra boxplay och det ger laget energi och en boost i stället, säger tränaren Eric Karlsson.

Blir det andra spelare som får chansen på fredag?

– Det är en evig konkurrens och alla vill ha deras platser, men först får vi analysera vad som går snett. Jag tycker att vi har valt rätt spelare, men det är upp till dem att leverera och prestera.

"Kopplar samma grepp"

Vimmerby gjorde dock ett mål i fem mot fyra – Jakob Karlssons 2-2-mål – och även ett mål i numerärt underläge. Det var Isac Andersson som gjorde 3-3.

– Isac spelar sin roll på ett väldigt bra sätt. Han är nyttig och balanserad och det var kul att han fick hänga dit ett karaktärsmål där.

VH hade svårt att ta sig ur hemmalagets grepp inledningsvis.

– Vi hade en tuff förstaperiod. Kalmar kopplar samma grepp som vi gjorde hemma, de spelar i hög fart och vi lyckas inte hantera det tillräckligt bra. Vi kommer undan med 2-1 där. Efter det tidiga 2-2-målet i andra tycker jag att vi gör en jättebra andraperiod. Vi investerar mycket, får pucken bakom och jag gillar andraperioden.

"Finns att skruva på"

Generellt sett var det dock upp och ned genom matchen.

– Ömsom vin, ömsom vatten. Det finns att skruva vidare på. Jag känner att det var nyttigt att få spela bortamatch mot ett bra lag, känna anstormningen och det finns saker att lära där. Det handlar om att vara mer cynisk i sina beslut. Vi kanske gör vår bästa andraperiod på försäsongen. Vi utnyttjar det bra när det är långt till båset. Vi är inte så resultatstyrda här och nu, men smekmånaden är slut och vi närmar oss. Det gäller att visa sig från sin skarpaste sida och förtjäna sin istid.