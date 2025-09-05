05 september 2025
Tidigare VH-spelare återförenas med Horsky i Frankrike

Oscar Gustafsson har ett långt förflutet i Vimmerby Hockey. Nu väntar spel med Cergy-Pontoise, ett lag som tränas av Phil Horsky, i franska högstaligan. Foto: Ossian Mathiasson

ISHOCKEY 05 september 2025 14.23

Oscar Gustafsson spelade för tre klubbar förra säsongen. Nu har den tidigare Vimmerby Hockey-forwarden gjort klart med spel för en klubb i franska högstaligan. 

Värmlänningen Oscar Gustafsson har gjort sammanlagt fyra säsonger i Vimmerby Hockey. Senaste framträdandet i VH-tröjan var säsongen 2022/23. Han spelade med Tranås AIF i Hockeyettan säsongen 2023/24 och med Nybro Vikings i Hockeyallsvenskan i fjol. 

Där fick han det inte att stämma med ett mål på 27 matcher och en plats långt ner i hierarkin, vilket resulterade i att han lånades ut till Tranås i Hockeyettan och Meran/Merano i AlpsHL. 

Nu väntar ett nytt europeiskt äventyr då han har skrivit på för Cergy-Pontoise i franska högstaligan Ligue Magnus. Värt att nämna är att han återförenas med Phil Horsky, tidigare VH-tränaren som är ny huvudtränare i den franska klubben som har sin hemvist några mil utanför Frankrikes huvudstad Paris. 

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

