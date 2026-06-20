Houston, Sverige har ett problem – totalt överkört

Det blev en mardrömslik midsommardag för Sverige. 5-1 vann Nederländerna med. Foto: Bildbyrån

Houston, Sverige har ett problem. 5-1 mot Tunisien chockade många. 5-1 mot Nederländerna tog Sverige ned på jorden igen totalt.

Att Sverige så enkelt avfärdade Tunisien i VM-premiären, efter de usla insatserna inför världsmästerskapet, överraskade många. Om några nu trodde att Sverige var att räkna med kom de snabbt ned på jorden denna midsommardag.

Den värsta förlusten sedan 7-1 mot Brasilien i VM 1950 blev nämligen ett faktum.

Sunderland-anfallaren Brian Brobbey gjorde två snabba mål i början av första halvlek. Mot slutet av halvleken hade Gustaf Lagerbielke en boll i nät, men VAR-kollen senare var målet bortdömt.

Fanns det hopp för Sverige inför den andra halvleken tog detta stopp omedelbart. Snabbt gick Nederländerna fram till 4-0.

Mardrömmen var ett faktum. Anthony Elanga kom in med lite fart och löpte sig fri efter knappa timmen. Inhopparen satte 4-1 och gav en liten strimma hopp.

Det hoppet försvann också och i slutet kom 5-1 för Nederländerna också.

Det vedervärdiga resultatet var alltså det värsta på otroligt många år, men Sveriges chans att ta sig vidare lever i allra högsta grad fortfarande. Den norska tidningen VG skriver, utifrån statistik, att Sverige ännu har 89,5 procents chans att ta sig vidare till sextondelsfinal.

Nästa omgång för Sverige, den sista i gruppspelet, är mot Japan.