Karlsson jättenöjd med 52 minuter – föll ändå mot Troja

Eric Karlsson gladdes åt mycket mot Troja den här tisdagskvällen.

Den kommande premiärmotståndaren Troja/Ljungby väntade på nytt för Vimmerby Hockey den här försäsongen. Då svarade Vimmerby för en bra insats – men blev ändå besegrat. – Fram tills att vi gör 3-2 gör vi en jättejättebra match, säger tränaren Eric Karlsson.

Vimmerby Hockey får inte riktigt med sig resultaten under den senare delen av försäsongen. Den här tisdagskvällen väntade ett returmöte med den blivande premiärmotståndaren Troja/Ljungby.

Då tappade VH initiativet mot slutet av matchen och Troja vände och vann med 4-3. Kvitteringen kom med fyra minuter kvar och segermålet med knappt tre kvar att spela. Då hade Colson Gengenbach också missat en straff med cirka åtta minuter kvar.

– Fram tills vi gör 3-2 gör vi en jättejättebra match. Troja har absolut ingenting. Vi för matchen, jobbar ned dem och ser ut som vi vill göra. Vi jobbar ned dem med vår forecheck och flyttar pucken effektivt. Man vill att det ska pillas in lite fler puckar, men 52 minuter är verkligen jättebra. Sedan vet jag inte riktigt, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Tappade matchen

Matchen tappades uppenbarligen.

– Känslan är att de får ett bra byte och så blir vi lite stimmiga och börjar förlora dueller. Vi vill vinna alla matcher och framför allt när vi gör en så bra prestation i 52 minuter.

Den första perioden blev något märklig och var över på cirka 22 minuter. Sista halvan av perioden var det inte en enda avblåsning.

– När man spelar bra är det ganska skönt. Hade jag varit Troja hade jag tyckt att det var jobbigt. Vi kör ned dem i skosulorna där och vill självklart kapitalisera på det.

Är det extra surt att ni tappar mot laget som snart väntar i premiären?

– Det är lika surt oavsett. Självklart vill vi få hurra efter en seger, men vi är jättenöjda med 52 minuter. Det behöver vi bygga vidare på nu.

Tre mål i numerärt överläge

Rent processmässigt ansåg Eric Karlsson att laget tog flera steg i kvällens träningsmatch.

– Vi ser ut som vi vill göra. Sedan kommer man ihåg det sista och resultatet fastnar, men det var skönt att få ett kvitto på att det finns där. De som ska leda oss offensivt gör det jättebra. Fornåå gör tre och är jättebra, Caderoth är jättebra, Colson är jättebra och Bochen är jättebra.

Dessutom gjorde VH två av sina mål i spel fem mot fyra och det tredje kom vid en avvaktande bortautvisning.

– Det är glädjande. Jag har varit gnällig mot dem, men nu har vi tränat lite på det och fick bra utdelning på den konstellationen. Det var jättebra.

Även boxplay tyckte han såg helt okej ut.

– Det är att vi inte får ut pucken riktigt och det får vi skruva lite på till premiären.

Eric Karlsson kunde även glädjas åt att Anton Carlsson var tillbaka i spel.

– Kul att se honom. Han visar bra spelglädje och han kommer tillföra både på och utanför isen.

Filip Fornåå Svensson gjorde samtliga tre Vimmerbymål.