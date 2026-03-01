VH redo för att ta sig an AIK: "En härlig känsla"

Två segrar av tre möjliga denna vecka. Båda har kommit på hemmais. I eftermiddag väntar AIK i en ny prövning för Vimmerby Hockey. – Det är en härlig känsla, säger Eric Karlsson.

Efter 5-1 mot BIK Karlskoga och 3-1 mot Östersunds IK blev det ett magplask för kontraktsjagande Vimmerby Hockey i fredags. Almtuna IS körde över tigrarna och vann med hela 5-1.

Den matchen är dock död och begraven redan nu.

– Det är som det är i slutspelstider. Vi överanalyserar inte segrar heller. Vi tog ett snack efter matchen, stängde den och sedan var vi lediga i går. Nu tittar vi framåt och det är inga konstigheter, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Tabellfemman AIK väntar nu på hemmaplan under söndagseftermiddagen. VH vann den senaste matchen på Hovet, men förlorade de två första matcherna mot Stockholmsklubben den här säsongen.

– Första matchen var tuff där uppe, men i hemmamatchen kör vi över dem rejält. Den matchen vinner vi nio av tio gånger. Som många gånger förr tog vi inte betalt, men vi tog en sjukt stark seger borta mot dem senast.

Spelar efter Västerås

Eric Karlsson vill se ett Vimmerby som i början av veckan.

– Jag vill att vi kommer ut, sitter ihop, är kompakta och svårspelade. Vi ska vara svåra att spela igenom och det har vi varit på slutet.

Hans lag kliver ut till matchen med tre raka segrar här hemma.

– Det är en härlig känsla och något vi inte lyckats med tidigare under säsongen. Nu har vi tre raka segrar i ryggen och vi hoppas på ett bra hemmastöd i dag, där publiken skapar inramning och ger oss en extra push.

Västerås IK, som är två poäng bakom Vimmerby med tre omgångar kvar, spelar ett par timmar före Vimmerby på söndagen. Det gör att man kommer veta hur stor pressen är att vinna sin match när den går igång.

– Lite speciellt är det ju, men det är en del av leken. Det är tråkiga svar, men vi kan bara fokusera på vårt. Det var samma i SHL i går, där flera lag vann sina matcher och så gick Örebro ut i en kamp med Rögle och vände och vann den. Det krävs en mental styrka för det och mentalt fokus på sitt eget och det man kan påverka.

I vanlig ordning lämnar Eric Karlsson inga kommentarer kring laget.