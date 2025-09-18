Etableringsmål efter två ettåriga sejourer: "Allt är mycket mer stabilt nu"

Dennis Fröland och hans IF Troja-Ljungby får efter två tidigare ettåriga sejourer i Hockeyallsvenskan en ny chans att etablera sig på allsvensk nivå. Foto: Ossian Mathiasson

IF Troja-Ljungbys två senaste sejourer i Hockeyallsvenskan, både 2017/18 och 2021/22, blev ettåriga. Nu får klubben en ny chans att hålla sig kvar i landets näst högsta serie. – Allt runt omkring är mycket mer stabilt nu, säger lagkaptenen Dennis Fröland.

IF Troja-Ljungby är tillbaka på hockeyallsvensk nivå och säkrade avancemanget med en 5–1-vinst i den femte och avgörande finalen mot Hudiksvall i april.

Faktum är att klubbens två senaste sejourer i landets näst högsta serie har blivit ettåriga.

2018 kom Troja-Ljungby sist i grundserien och trea i kvalserien och 2022, senaste sejouren i Hockeyallsvenskan, blev det degradering efter att ha förlorat med 4–2 i matcher mot Södertälje SK i nedflyttningskvalet.

"Det vill man vara med och göra nu"

Dennis Fröland, tidigare Vimmerby Hockey-backen som går in på sin femte raka säsong i Smålandsklubben, har upplevt den resa som klubben har gjort med degradering från Hockeyallsvenskan 2022, tre uppbyggnadsår i Hockeyettan, avancemang till Hockeyallsvenskan i våras.

– Vi har jobbat långsiktigt. När vi gick upp för fyra-fem år sedan var man inte redo och hade en liten organisation och lite folk på kontoret. Nu har man byggt en grund för att ta nästa steg. Allt runt omkring är mycket mer stabilt nu. Det har varit mycket upp och ner. Planen har varit att bygga en grund att stå på och det tycker jag att vi har byggt. Nu är det sporten som måste hålla sig kvar. Vi har faciliteter för att kunna spela i Hockeyallsvenskan och kunna etablera oss. Det vill man vara med och göra nu, säger Dennis Fröland.

Hur ser du på chanserna att hålla två lag bakom sig och etablera sig i Hockeyallsvenskan?

– Det är fullt rimligt. Ett bra mål för oss är att hålla oss kvar. Allt annat är någonstans en bonus. Som hockeyspelare vill man spela slutspel och vill vinna alla matcher. Vi kanske kan vara med och utmana om åttondeplatsen. Man kan tycka att det kan vara ganska högt men inom gruppen bör vi sätta sådana mål.

Vad finns det i gruppen som talar för det?

– Att vi har ett jäkla go i laget. Man vet att det alltid är något lag som kommer floppa och något lag som kommer flippa. Förhoppningsvis är vi laget som flippar. Någonstans vill man överraska som Kalmar gjorde i fjol och komma sexa och det är lättare sagt än gjort. Håller vi oss kvar så kommer alla vara riktigt nöjda nere i Ljungby.

Annons:

"Hoppas att de är efter oss"

Många experter placerar Troja-Ljungby på nedre halvan av tabellen tillsammans med lag som Vimmerby, Almtuna och Östersund.

– Det är någonstans förståeligt. Det kommer nog vara vi, Vimmerby, Östersund och Almtuna. Man kanske inte ska slänga sig med namn, men det är några lag som har lite lägre budget och då blir det att man tippar lag längst ner för att det är många riktigt duktiga spelare i den här ligan.

Vilka hamnar i kvalet?

– Jättesvårt att säga, men nu har jag slängt ur mig några namn. Det kommer vara många lag som slåss där nere, men det kommer vara nära uppåt också. Det kommer nog vara som för åtta år sedan när Troja åkte ur med 66 poäng. Mellan plats tio och plats 14 kommer det vara jäkligt tajt.

Vad har du fått för bild av årets upplaga av Vimmerby?

– De kommer kämpa på och kriga om samma poäng som vi gör. Det blir spännande.

Är det ett lag som kommer vara runt er i tabellen?

– Jag hoppas att de är efter oss i tabellen, så mycket kan jag säga. Jag hoppas att vi kommer nia och Vimmerby tia. Det vore bäst för alla.

Premiär mot Vimmerb

Serien inleds också med ett intressant Smålandsderby mellan Vimmerby och Troja-Ljungby på fredag. För Fröland blir det ett speciellt möte eftersom han har spenderat två säsonger i VH.

– Det ska bli extremt roligt att möta Vimmerby i seriesammanhang igen. Det har varit ganska jämna matcher nu på försäsongen så det kan nog bli vad som helst på fredag.

Vad har du för minnen från din tid i Vimmerby?

– Jag har bara bra minnen. Jag trivdes jättebra i staden och med allt runt omkring ishockeyn och gruppen som vi hade där och då. Det har varit många år sedan man var där, men jag har fortfarande kontakt med Anton Carlsson. Det är jäkligt kul att de är kvar i Hockeyallsvenskan.

Stockholmskillen Dennis Fröland har rotat sig och trivs bra i Ljungby.

– Tillvaron är bra och jag trivs bra. Jag och sambon har hus och allt runt omkring funkar jättebra.