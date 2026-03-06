06 mars 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

LIVE: Vimmerby sätter punkt för årets säsong i Ljungby

Med ett nytt allsvenskt kontrakt säkrat åker Vimmerby Hockey till Ljungby för att sätta punkt för årets säsong. Foto: Stefan Härnström

LIVE: Vimmerby sätter punkt för årets säsong i Ljungby

ISHOCKEY 06 mars 2026 16.30

Vimmerby Hockey fixade nytt kontrakt i Hockeyallsvenskan efter en ruggigt stark avslutning på serien. Kontraktet säkrades hemma mot Södertälje SK i onsdags – och säsongen avslutas med bortamatch mot IF Troja-Ljungby i afton. 

Annons:

Vimmerby Hockey har gjort klart med ytterligare en säsong i landets näst högsta hockeyserie. Det hockeyallsvenska kontraktet säkrades hemma mot Södertälje – tack vare hjälp från Mora som plockade poäng hemma mot Västerås. Sedan löste Gustaf Malmkvist extrapoängen i straffläggningen, vilket gjorde att VH fixade den allsvenska biljetten på egen hand.

Efter matchens slut hyllades de både glada och lättade spelarna och ledarna i Vimmerby Hockey av den månghövdade publiken. Spelarnas firande startade i omklädningsrummet kort efter slutsignalen och fortsatte på isen och vidare ner till Vimmerby Stadshotell där de strålade samman med lika glada och lättade supportrar och nära anhöriga. 

Efter en träningsfri torsdag återsamlades laget för morgonvärmning på fredagen för att väcka kropparna inför kvällens avslutande grundseriematch mot ett redan kvalklart IF-Troja Ljungby. 

 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Nykomponerade kedjan låg bakom flera möjligheter – och Caderoth hittade rätt
VIMMERBY HOCKEY VANN BOTTENMÖTET EFTER ISLOSSNING
LIVE: Följ VH:s bottenrysare mot Troja-Ljungby
Jonathan Stålberg stoppade förra lagkamraterna: "Extra skönt"
TUNG PREMIÄRFÖRLUST FÖR VIMMERBY HOCKEY

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt