LIVE: Vimmerby sätter punkt för årets säsong i Ljungby

Vimmerby Hockey har gjort klart med ytterligare en säsong i landets näst högsta hockeyserie. Det hockeyallsvenska kontraktet säkrades hemma mot Södertälje – tack vare hjälp från Mora som plockade poäng hemma mot Västerås. Sedan löste Gustaf Malmkvist extrapoängen i straffläggningen, vilket gjorde att VH fixade den allsvenska biljetten på egen hand.

Efter matchens slut hyllades de både glada och lättade spelarna och ledarna i Vimmerby Hockey av den månghövdade publiken. Spelarnas firande startade i omklädningsrummet kort efter slutsignalen och fortsatte på isen och vidare ner till Vimmerby Stadshotell där de strålade samman med lika glada och lättade supportrar och nära anhöriga.

Efter en träningsfri torsdag återsamlades laget för morgonvärmning på fredagen för att väcka kropparna inför kvällens avslutande grundseriematch mot ett redan kvalklart IF-Troja Ljungby.