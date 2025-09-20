Carlsson imponerade i VH: "Kunde ha gjort tre mål"

Anton Carlsson visade klass i sin hockeyallsvenska comeback. Ett bortdömt mål, ett assist – och bud på ännu mer. – Jag kunde ha gjort tre mål ikväll. Men man måste vara lite hetare när lägena kommer, suckar Carlsson efter förlusten.

Tillsammans med kedjekamraterna Jakob Karlsson och Johan Mörnsjö var Anton Carlsson Vimmerby Hockeys klart största hot offensivt mot Troja-Ljungby. Att han missade i princip hela förra säsongen på grund av skada märktes inte alls.

– Jag tycker vår kedja gör en ganska slätstruken insats i första perioden med dålig kvalitet. Sedan växte vi in i matchen precis som hela laget. Vi börjar röra på fötterna men behöver ta vara på chanserna. Jag kunde ha gjort tre mål idag och det är flera som också har lägen, men det är ett steg framåt.

Bortdömt mål

I den andra perioden fick Anton Carlsson också jubla efter att ha styrt in 1-0 i powerplay, men målet dömdes bort efter videogranskning.

– Det är inte så mycket att säga om egentligen. Jag brukar inte stå därinne och blev lite chockad över att jag styr in en puck, men den höga klubban var ganska klar.

Med fyra minuter kvar fick han en liten revansch efter att snyggt ha spelat fram Filip Fornåå Svensson till kvitteringsmålet.

– Jag hade bränt en del lägen och kände väl att någon måste kliva fram. Vi skapade en del chanser i powerplay och det var skönt att vi gör en kasse till slut. Men det är svårt att glädjas åt just nu.

"Det är snopet"

Och visst borde han ha fått ytterligare en assist när han frispelade Arvid Caderoth i förlängningen – men nyförvärvet missade superläget. Även Fornåå Svensson fick kort därefter ett lika öppet friläge men Jonathan Stålberg i Troja-målet räddade på nytt.

– Det är snopet. Arvid och Filip kommer vara otroligt viktiga för oss och sätter säkert nästa, men det är tillfälligheter och Stålberg gör det bra.

Är du förvånad över att du spelar så pass bra efter den långa skadefrånvaron?

– Nja, så bra kändes det inte. Jag har lite dålig kvalitet i en del situationer och slarvar lite mycket. Jag är på isen för att bidra och det är kul när man kan göra det, men det finns mycket att slipa på.

Din känsla efter premiärförlusten?

– Vi vill aldrig förlora och är inte jättenöjda med insatsen. Det är ett rätt slarvigt mål vi släpper in i fem mot fem och självklart ännu tyngre att torska när vi har så pass bra lägen att avgöra. Men vi tar med oss mentaliteten vi visar på slutet.