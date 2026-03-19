VIKTIG PUSSELBIT LAGD – EGNA PRODUKTEN FÖRLÄNGER MED VH

Ytterligare en pusselbit har fallit på plats i arbetet med nästa säsongs trupp. Egna produkten Anton Carlsson förlänger sitt kontrakt med moderklubben över nästa säsong.

Anton Carlssons fjolårssäsong förstördes av en axelskada och resulterade i att han hoppade in i tränarbåset bredvid Björn Tholander Olsson och ledde moderklubben till nytt allsvenskt kontrakt i nedflyttningskvalet mot Tingsryds AIF.

I år fick forwarden sin revansch på isen och visade att han definitivt håller för spel på allsvensk nivå.

”Jag är stolt över att jag kan stå här och ha bidragit till framgång”, sa han till vår tidning efter att kontraktet säkrades hemma mot Södertälje SK i näst sista omgången.

"Står för det vi vill vara som lag"

Han uttryckte i samma artikel att han är sugen på att spela ett år till. På torsdagseftermiddagen meddelar VH att egna produkten spelar vidare ytterligare en säsong.

”Vimmerby Hockey betyder mycket för mig. Det här är hemma, och jag är både stolt och taggad på att fortsätta resan tillsammans med laget och alla runt klubben”, säger Anton Carlsson i en kommentar till klubbens sociala medier.

Sportchefen Pelle Johansson ser positivt på att Anton Carlsson, som har gjort över 400 VH-matcher och bidrar med rutin och trygghet, fortsätter i moderklubben.

”Anton står för det vi vill vara som lag. Han har en stark koppling till klubben och Vimmerby. Han har varit både en viktig spelare och person på resan som tagit oss hit, och kommer vara viktig för resan vi har framför oss", säger Pelle Johansson.