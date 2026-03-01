Vicekaptenen trotsar smärtan – nu kan han få uppleva magisk onsdag

Anton Carlssons Vimmerby är nu en tvåpoängare mot SSK från att spela kvar i Hockeyallsvenskan. Foto: Rickard Johnston

Anton Carlsson, Vimmerbys assisterande lagkapten, spelar halvskadad. Men det är det värt, var hans tydliga svar efter segern mot AIK. – Varje år i Hockeyallsvenskan är en fantastisk framgång, säger han.

Han är dock, i vanlig ordning, försiktig i sina uttalanden. Men nog har Vimmerby ett sanslöst mycket bättre läge att spela en ny säsong i Hockeyallsvenskan än vad man hade för bara ett dygn sedan.

Västerås förlorade en tajt match borta mot Almtuna, samtidigt som Vimmerby vann en likadan hemma mot AIK.

Nu mina damer och herrar har Vimmerby Hockey fem poäng ned till Västerås med sex kvar att spela om.

– Det är otroligt skönt att vi lyckas ta en trea och att vi studsar tillbaka efter senaste matchen mot Almtuna. Vi har haft något bra på gång här hemma och det är skönt att vi kan kliva ut och svara upp så här och göra en sådan här match, säger Anton Carlsson efter 3-2-segern mot AIK.

Det här var lagets fjärde raka seger på hemmais.

– Vi har gjort lite justeringar i sättet att spela. Vi är lite mer tajta och mer solida i mittzon. Det har fått bra effekt. Det har tagit ett tag, men nu sitter det. Vi är tajta och vinner mycket puck tack vare det och har fått en annan trygghet i spelet.

"Tror de flesta har ont"

Vimmerbys vicekapten har vissa besvär, men loggar ändå mycket istid nu efter smällen han fick mot Östersund.

– Det funkar. Det är långt in på säsongen och slutspelsmatcher nu. Jag tror de flesta har ont någonstans. Det är bara att spela igenom. Jag lider inte så mycket av det, det är bara då och då. Många har småskavanker, men det är värt det när vi avslutar så här.

Som Vimmerbykille, vad tänker du när ni nu har fem poäng ned till Västerås?

– Man kan dra klyschor hela tiden om att man inte kollar tabellen och allt det där. Vi vet att vi har bra mycket bättre utgångsläge än ifjol och inför den här matchen. Men ingenting är klart. Nu gäller det att göra en ny bra insats på onsdag. Varje år i Hockeyallsvenskan är en fantastisk framgång. Jag tror inte folk förstår hur mycket arbete som ligger bakom. Det är hårt jobb varje dag, så att hålla oss kvar ett år till vore skitstort.

"Matchbollar är svårast att slå in"

Han poängterar för en andra gång att ingenting är klart.

– Nu ska vi knyta ihop säcken och det är det som är det svåra.

Publiken var månghövdad den här söndagen och sämre lär det inte bli på onsdag. Södertälje SK står på menyn och då kan VJ alltså säkra nytt kontrakt i landets näst högsta serie.

– Det var kul att det är mycket folk och att de stannar kvar efteråt. Det var bra drag på det.

Vad tänker du kring en matchboll här på onsdag?

– Det blir en skitrolig match, där vi har allt att spela för. Vi har två säsonger här hemma roligt och det vore kul att bjuda publiken på ett sådant firande till. Men det är matchbollar som är svårast att slå in.