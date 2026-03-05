Carlssons sköna revansch: "Stolt att man kan stå här och ha bidragit"

Förra säsongen blev en mardröm för Anton Carlsson. Den här blev något helt annat. Foto: Rickard Johnston

Den historiska premiärsäsongen i Hockeyallsvenskan slutade som tränare för Anton Carlsson efter den jobbiga skadan. I år fick han sin revansch och visade att han definitivt håller på den här nivån. – Jag är stolt över att jag kan stå här och ha bidragit till framgång, säger Anton Carlsson med segerölen i näven.

Han har trots smärtor den senaste tiden ställt upp för sitt älskade Vimmerby och vägrat vika ned sig. Anton Carlsson har också varit en av lagets allra bästa spelare den senaste tiden.

Efter vanliga matcher brukar han inte vara de stora ordens man, men den här kvällen – efter att ha säkrat ett nytt hockeyallsvenskt kontrakt, var Anton Carlsson verkligen på humör för att möta media.

– Lättnad, glädje, stolthet. Det känns så jäkla skönt. Det har hängt över en – pressen och stressen – de senaste veckorna. Vi har haft bra läge, men att kunna slå in matchbollen känns fantastiskt, säger Anton Carlsson.

Förra säsongen var den skadade vicekaptenen en del av ledarstaben som vände 1-3 till 4-3 i matcher i nedflyttningskvalet mot Tingsryds AIF tillsammans med Björn Tholander Olsson. Den här gången var han tillbaka ute på isen.

– Det blir väldigt olika scenarier. Då kunde man mer begrava sig i jobbet som tränare, jobba på och ta nästa grej. Som spelare blir det mer tid att fundera. Sedan går det att påverka ännu mer, men det är helt skilda upplevelser.

Sugen på att spela vidare

Han har kämpat sig tillbaka från skada och efter operationen har axeln klarat sig den här säsongen.

– Egentligen hade jag ingen försäsong alls och jag har inte testat den här nivån tidigare. Jag var borta i ett helt år och är stolt att jag kan stå här och ha bidragit till framgång.

Känslan är att Anton Carlsson, som fyller 30 i år, inte är färdig som hockeyspelare.

– Jag är sugen på att köra och är stolt över säsongen. Jag vill bidra på ett bra sätt och det tror jag att jag kan göra med en hel försäsong i ryggen, där jag får förbereda mig bättre. Nu har jag egentligen inte kört någon försäsong alls. Sedan har jag två kids och sambo där hemma plus ett jobb vid sidan av. Det är mycket som ska stämma, men jag är sugen och motiverad. Efter en sådan här kväll blir man ännu mer taggad.

Har ni haft några diskussioner du och Pelle (Johansson, sportchef, reds.anm) om framtiden?

– Vi har en ganska tät dialog och vet var vi har varandra. Sedan förstår jag att han måste ta hänsyn till lagbygge, tv-avtal och sådant. Men vi har en bra dialog, så det är nog inga konstigheter.

Annons:

Vill göra det till tradition

Att Vimmerby för tredje året får sluta i någon form av eufori hemma i Tigerkulan gläder honom enormt.

– Det är inte många som får avsluta en säsong så här. Det är antingen om man går upp eller hänger kvar. Vi kan gärna göra det till en tradition i mitten av mars här.

Förra året tog VH klart färre poäng i grundserien och tvingades till ett ovisst kval mot Tingsryd. I år har man säkrat kontraktet med en omgång kvar och till slut med god marginal ned till nästjumbon Västerås.

– Det är en jäkla fin grupp vi har och vi har gjort ett bra jobb över hela säsongen. Vi investerar varje vecka och utvecklas som individer och lag. Vi hade en djup svacka, men det är inte konstigt som ett lag i botten. Vi har hittat vägar när vi haft sämre perioder och sämre matcher. Det har varit starkt att vi hela tiden studsat tillbaka.

"Måste börja drömma"

Kan Vimmerby nu, när man går in i en tredje säsong i landets näst högsta hockeydivision, spänna bågen ytterligare? Det tycker Anton Carlsson att man ska ha, men samtidigt med måtta.

– Vi måste alltid inse vart vi är i rangordningen, men vi måste också börja drömma. Vi behöver ta steg som lag och organisationen. Det är mycket som ska stämma och mycket som krävs. Tittar vi på lagen runt omkring oss, som Västerås, Nybro och Östersund, så är det lag med betydligt mer resurser. Det kommer krävas ett jäkla jobb under vår och sommar, men det är klart att vi ska sikta högre och att vi ska sikta så högt som möjligt.

Nu lär Anton Carlsson, med tanke på sin problematik senaste veckan, stå över på fredag.

– Ja, det blir nog inget på fredag, säger han.