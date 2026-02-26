Carlsson har undersökts: "Var nog smart att kliva av"

Smärttrösken höjs i slutspelstider. Vimmerby Hockey befinner sig i en sådan situation och Anton Carlsson har kring lunchtid på torsdagen lugnande besked till supportrarna.

Redan efter en period i matchen mot Östersunds IK fick Anton Carlsson kliva av. Nyckelspelarens frånvaro väckte förstås många frågetecken bland åskådarna i VBO Arena.

Han fick kasta in handduken efter en situation i sarghörnet.

– Jag fick en smäll och den tog olyckligt. Jag hoppas inte det är något allvarligt eller långvarigt, var 29-åringens besked i går kväll.

"Var nog smart"

Som väl var handlade det inte om axeln den här gången, men en annan kroppsdel i närheten som fick sig en törn. Mer specifik ville Anton Carlsson inte vara. Under torsdagen har han blivit undersökt.

– Vi får se lite under dagen. Förhoppningsvis är det inga konstigheter, men vi får se under dagen, säger Anton Carlsson.

Har du fått några svar?

– Jag inväntar svar, men förhoppningsvis är det inga konstigheter alls. Det var som sagt en försiktighetsåtgärd att kliva och det var nog smart. Nu inväntar jag svar, men det verkar som att det är positivt.

Så matchen i morgon är inte körd?

– Nej, det tror jag inte.