Pärna och Israelsson missar matchen mot Mora – Ekefjärd upp i andrakedjan

Efter tre raka förluster väntar nu tre matcher på fem dagar för Vimmerby Hockey. Först ut: Mora i VBO Arena. – Vi ska sätta vår prägel på matchen och plocka en trea på hemmais, säger Eric Karlsson.

Trots bra prestationer fick Vimmerby Hockey med sig noll poäng mot både Oskarshamn och Nybro efter dubbla uddamålsförluster. Nu väntar Mora som åkte på en riktig smäll mot Västerås senast (förlust 2-6).

– Ett frejdigt lag som spelar med hög fart. Vi ska komma hem och sätta vår prägel på matchen med vår forecheck, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

"Känner oss laddade"

Efter en trög offensiv start på säsongen lossnade det lite för Vimmerby Hockey mot Nybro. Fyra mål framåt, varav tre i spel fem mot fem.

– Det var ett steg i rätt riktning. Vi skapade fler chanser än vi gjort i någon match tidigare, men det var samtidigt lägen åt båda håll. Vi har haft två bra träningsdagar nu och känner oss laddade och förberedda, säger Eric Karlsson.

Efter Mora – fyra raka bortamatcher

Att få med sig poäng är särskilt viktigt med tanke på spelschemat.

Efter matchen mot Mora väntar nämligen fyra raka bortamatcher med start mot AIK borta på fredag.

– För oss är det viktigt att vara här och nu och inte fladdra iväg. Vi ska göra en bra prestation mot Mora och ta ansvar för det som vi kan påverka.

Martin Pärna har dragit på sig en överkroppsskada och missar mötet med Mora tillsammans med Kevin Israelsson som fortsatt har skadekänningar. Det innebär att Elliot Ekefjärd tar steget upp i andrakedjan med Jakob Karlsson och Kevin Wennström medan Adam Petersson, Isac Andersson och Oscar Davidsson utgör fjärdeformationen.

Pontus Eltonius startar i målet med Claes Endre som backup.