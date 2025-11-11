Speljätten avslutar samarbetet med Hockeyallsvenskan

Hockeyallsvenskan har haft Svenska Spel som spelbolagspartner. Det har genererat runt tio miljoner per säsong. Nu avslöjar Barometern-OT att det inte blir någon fortsättning.

Sedan sommaren 2021 har Svenska Spel samarbetat med Hockeyallsvenskan och på tisdagen avslöjar Barometern-OT att det inte blir någon fortsättning.

Det bekräftar spelbolagsjättens chef över sponsring i ett mejl till tidningen.

"Vi är väldigt nöjda med samarbetet och kommer att satsa fullt ut under resten av den här säsongen. Men vi har varit måna om att meddela i god tid att vi inte kommer att förlänga avtalet för att ge Hockeyallsvenskan bästa möjliga förutsättningar att hitta en annan huvudsponsor", skriver Nicklas Biverståhl.

Skälet ska enligt Svenska Spel vara att de har tagit ett beslut att de ska engagera sig i färre samarbeten och att koncernen nyligen gjort en översyn av sin sponsrings- och varumärkesstrategi.

"Vi har beslutat att vi ska engagera oss i färre samarbeten för att bland annat lägga mer kraft på att aktivera våra avtal och med större påverkan driva relevanta frågor tillsammans med våra partners", skriver Biverståhl.

Hockeyallsvenskans avtal gäller till och med 30 juni nästa år. Det ska ha inbringat cirka tio miljoner per säsong.