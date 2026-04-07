Man i Västervik kammade hem en miljon efter många års spelande

En man i 60-årsåldern från Västervik fick en extra trevlig påskafton. Han kammade då hem en miljon kronor på Lottos andra chansen efter många års spelande.

Det var under lördagens dragning av andra chansen som mannen från Västervik fick en andra chans. När mannen blev uppringd av Svenska Spel Turs kommunikatör blev han glatt överraskad över nyheten.

Före samtalet visste han nämligen inte att han hade blivit en miljon rikare.

– Jaha, tack så mycket! Påsken har varit jättebra med familjen, och nu känns det ännu bättre, säger mannen när han tittar på tv.

Ska arbeta mindre

Västerviksbon har spelat på Lotto i hela sitt vuxna liv, men det var först under lördagskvällen som miljonvinstdrömmen blev sann.

– Det här är min första stora vinst, så det här var ett väldigt trevligt besked. Vinsten ska bara gå till att njuta av livet. Det känns jättebra, säger Västerviksmannen.

Han kommer nu att arbeta mindre och ägna sig mer åt sina intressen.

– Vad roligt att mannen fick en andra chans att bli Lottomiljonär efter så många års spelande. Det låter fantastiskt att vinsten möjliggör mer tid åt det han finner glädje i, säger Natalie Wallin, kommunikatör på Svenska Spel Tur.

Spelet var inlämnat hos Tre-T-Butiken i Västervik.