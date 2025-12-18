Ekholms mål: bryta måltorkan mot gamla lagkamraterna

Emil Ekholm tränade avslut under torsdagens träning. Forwarden gjorde det senaste målet för Vimmerby Hockey och efter två raka mållösa matcher hoppas han hitta nätet på nytt mot Kalmar HC. Foto: Rickard Johnston

Emil Ekholm är Vimmerby Hockeys senaste målskytt. Sedan hans mål mot Almtuna har laget spelat 132 minuter och 45 sekunder utan nätkänning. – Det är nog mest tillfälligheter, men vi behöver vara noggranna och ta vara på chanserna, säger Ekholm.

Emil Ekholm är tillsammans med Kevin Wennström Vimmerby Hockeys hittills bästa målskytt på åtta fullträffar. Förra säsongen gjorde skåningen nio matcher i Kalmar HC innan han lånades ut till norska Narvik – och nu ställs Ekholm mot sina gamla lagkamrater när Kalmar gästar VBO Arena.

– Jag var inte där särskilt länge men det är klart att jag gärna vill vinna mot dem. Det är något jag prioriterar högt, säger han.

48 mål skiljer

Samtidigt som Kalmar HC öser in mål – sex fullträffar mot Södertälje senast och totalt 107 mål på 27 omgångar – har Vimmerby Hockey haft det kämpigare med produktionen framåt. Tillsammans med Almtuna är VH det lag i serien som har gjort minst antal mål (59). De två senaste matcherna mot Mora och Karlskoga har slutat 0-1 respektive 0-2 och VH har spelat över 132 minuter utan att göra mål.

– Jag tror att det är mest tillfälligheter, men vi behöver ännu mer få in puckar mot mål och ta vara på chanserna. Vi ska köra på som vi har gjort så ska det trilla in några puckar mot Kalmar. Mot Karlskoga gjorde vi två riktigt bra perioder och vi är sugna på att komma ut och försöka knipa en vinst hemma, säger forwarden.