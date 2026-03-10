Bäst målsnitt i laget – stänger inte dörren för VH: "Trivs jättebra här"

Emil Ekholm, i mitten, gjorde elva mål för Vimmerby Hockey och slutade tvåa i den interna skytteligan bakom Johan Mörnsjö. Foto: Rickard Johnston

Han var skyttekung i Vimmerby Hockey innan han drog på sig en fotskada som höll honom borta från spel i de sista tolv matcherna. Nu är frågan om Emil Ekholm fortsätter i VH eller inte. – Jag trivs jättebra här och ser absolut en möjlighet till det. Men det finns andra intressen också, säger skåningen.

Emil Ekholm har just kommit hem till Ängelholm när vår tidning når honom. Efter en trevande start på säsongen med bara ett mål på 14 matcher lossnade det för högerskytten som pangade in ytterligare tio mål på följande 26 matcher och såg ut att bli lagets skyttekung. Men hemma mot Björklöven var olyckan framme och Ekholm ådrog sig en fotskada som visade sig vara allvarligare än väntat.

"Roligt resa att vara med på"

Istället för att fortsätta bidra på isen fick Emil Ekholm stötta laget från sidan.

– Väldigt tråkigt såklart. Jag hade hoppats kunna komma tillbaka men sådan är sporten ibland. Man får göra det bästa av det och pusha på lagkamraterna, säger han som givetvis är glad och lättad över det säkrade kontraktet.

– Otroligt skönt att vi klarade målet och kunde ro hem det. Det har varit en rolig säsong och en rolig resa att vara med på.

Hur ser skadeprognosen ut för dig nu?

– Nja, jag har varit på MR-röntgen och förmodligen är foten bra igen inom någon månad eller två. Det är bara att ladda upp inför nästa säsong.

Tvåa i interna skytteligan

Trots den olyckliga skadan och det abrupta slutet på säsongen är Emil Ekholm nöjd med sin egen insats i VH-tröjan. Johan Mörnsjö spurtade visserligen ikapp och förbi i skytteligan med totalt 13 mål, men trots den långvariga skadan slutade Ekholm tvåa på elva fullträffar. Han hade bäst målsnitt (0,275 mål/match jämfört med Mörnsjös 0,250 mål/match).

– Jag hade en målsättning att komma in och bevisa att jag håller på den här nivån och det tycker jag att jag har gjort. Jag har spelat stabilt och även fått visa min kvalitet genom att göra lite mål. Överlag är jag nöjd även om jag känner att jag kan ännu mer.

Även om något nytt kontrakt inte är påskrivet stänger Ekholm själv inte dörren för en fortsättning.

– Jag för diskussioner med klubben och trivs jättebra i Vimmerby. Jag ser absolut en möjlighet att stanna men det finns andra intressen också.