FEM PUNKTER: VH borde ha varit förberett – så här enkelt får det inte gå till

Försvarstänket som bortblåst

Vimmerby Hockey borde rimligtvis ha varit förberett på att Kalmar HC gillar snabba omställningar och är duktiga på det. Då vore det på sin plats med en mer defensiv inriktning från start för att göra sig mindre sårbart för kontringar. Nu fanns enorma ytor för Kalmar HC att leka ishockey på i första perioden och serietvåan kom i flera två mot ett och tre mot två-lägen efter såväl pucktapp som markeringsmissar. Att seriens bästa offensiv kommer skapa chanser på hemmais mot Vimmerby Hockey är inget konstigt, men så här enkelt får det inte gå till. Pontus Eltonius visade tydligt vad han tyckte om insatsen när han skrek ut sin frustration och gick rakt ut i omklädningsrummet efter 4-1-målet.

En styrkedemonstration

Visst, Vimmerby Hockey gjorde inte stark insats i kväll. Men oj, oj, oj vad bra detta Kalmar HC är. Det var långa stunder spel mot ett mål och KHC-spelarna var snabbare, starkare och skickligare än sina motståndare. Med nyförvärv som Elias Vilén, Giorgio Estephan, Eric Norin och Andrej Sustr in i en redan stark trupp ser Kalmar HC mer och mer ut som en favorit att ta steget upp till SHL. I kväll såg det redan ut att skilja en division mellan lagen. Minst.

Under strecket

Inte nog med en fjärde raka överkörning i länsderbyt mot Kalmar HC. Samtidigt tog Västerås IK tre imponerande poäng borta mot Östersund efter en rivstart med tre raka mål under matchens första nio minuter. För några veckor såg tabelläget ganska ljust ut för VH med fem poäng ner till just Västerås IK under strecket. Nu är VIK plötsligt på säker mark tack vare bättre målskillnad och Vimmerbys kollaps mot KHC kan såklart straffa sig ännu mer på längre sikt om bottenstriden skulle visa bli en målskillnadsaffär.

Mardrömsminuterna

Ja, vad ska man säga. När George Diaco lämnades helt fri i slottet kändes det som ett onödigt mål att släppa in då Vimmerby Hockey hade möjlighet att rensa ut pucken dessförinnan. Men det var bara början. Det slutade med tre baklängesmål på en minut och nio sekunder. Två av dem inom loppet av sexton (!) sekunder… Redan där var matchen givetvis över och resten handlade mest om att stoppa blödningen. Hur det gick? Tja, det blev åtminstone inte så mycket värre resultatmässigt även om Kalmar dominerade kraftigt i spelet. Men det här var en kollaps som heter duga och VH har en vecka på sig att slicka såren inför matchen mot Karlskoga på måndag.

Lovande debut

Debuterande Ville Svensson var en av få ljusglimtar i Vimmerby Hockey i kväll. Forwarden såg pigg ut från start, fick ett bra skottläge redan efter ett par minuter och låg dessutom bakom kvitteringsmålet med en smart passning till Hugo Lejon som avslutade säkert. Förra säsongen spelade 20-åringen tolv matcher i VH-tröjan utan att göra poäng. Nu behövde han inte ens tio minuter på sig. Även om han mattades av ju längre matchen led var det en inspirerande debut som lovar gott för VH.