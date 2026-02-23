SKADEDOMEN: MÅLKUNGEN MISSAR RESTEN AV SÄSONGEN

Även August Lissel är spelklar efter att ha missat de senaste matcherna på grund av en lättare hjärnskakning mot Mora. Foto: Rickard Johnston

Marcus Limpar Lantz är tillbaka i spel efter skada och redo för kvällens match mot Karlskoga. Foto: Rickard Johnston

Emil Ekholm har gjort flest mål för Vimmerby Hockey med elva fullträffar. Nu står det klart att skyttekungen med största sannolikhet missar resten av säsongen. Foto: Rickard Johnston

Här är Vimmerby Hockeys mardrömsbesked inför slutspurten. Skadade målkungen Emil Ekholm ser ut att missa resten av säsongen. – Vi har fått en diagnos som tyder på att han inte kommer kunna spela mer, säger tränaren Eric Karlsson.

Efter ett kortare uppehåll har Vimmerby Hockey en minst sagt intensiv vecka framför sig. Fyra matcher på sex dagar där kvällens hemmamatch mot BIK Karlskoga är först ut. Då är både August Lissel och Marcus Limpar Lantz tillbaka i laguppställningen efter skada.

– De kommer att spela i kväll. Vi har bra konkurrens i laget just nu. Den skarpaste vi har haft hittills i år och jag tror att det kommer göra alla lite bättre, säger Eric Karlsson.

"Klart att det är tråkigt"

Däremot har klubben fått en tung skadedom. Skyttekungen Emil Ekholm, som klev av skadad hemma mot Björklöven den 24 januari, missar resten av säsongen. Det har låtit positivt de senaste veckorna, men under gårdagen kom den dystra beskedet.

– Vi fick en diagnos som tyder på att han inte kommer att kunna spela mer. Allt annat är en bonus och det är klart att det är tråkigt, säger VH-tränaren.

Vimmerby Hockey har förlorat samtliga tre matcher mot Karlskoga den här säsongen och är i stort behov av poäng för att närma sig Västerås ovanför strecket.

– Ett väldigt bra hockeylag som varit extremt bra i ligan under många år och fått bygga vidare på den grunden. Jag tycker att vi har två bra prestationer mot dem på bortaplan och det är viktigt att vi står upp i kampen och samtidigt spelar vårt spel.

Västerås går bra med fyra raka segrar. Hur kopplar man bort dem?

– Det är den stora utmaningen i det här skedet. Samtidigt kan vi inte göra något åt dem. Vi behöver göra vårt och fokusera på vårt eget. Om man fokuserar på domarna, andra lag eller andra resultat är det lätt att bli stressad och bedrövad. Vi hjälps åt och pratar om vår egen prestation och vad vi kan göra. Vi är på en bra plats både gruppmässigt och spelmässigt och behöver ha individer som kliver fram och gör sina bästa matcher, säger VH-tränaren och fortsätter:

– Det vi har saknat är den offensiva styrkan. Där hoppas vi att någon kan få en streak och lite flow. Vi har haft det i perioder men vi behöver det mer konsekvent här i slutet.

Annons:

"Vi kan vinna över alla lag"

Marcus Limpar Lantz är en av spelarna som kan bidra.

Centern är tillbaka i spel efter ett par veckors skadefrånvaro.

– Det känns bra. Jag tycker att jag har kommit igång och vi kan vinna över alla lag. Vi ska gå ut och göra vår grej, säger han inför mötet med Karlskoga.

Fyra matcher på en vecka. Hur förbereder man sig för det?

– Jag tror att det är viktigt att vi tar det match för match och inte tittar för långt framåt. Vi ska vara här idag och göra vårt bästa i den här matchen, säger Limpar Lantz.

Även August Lissel spelar kvällens match. Däremot går William Alftberg fortfarande skadad, men där finns en förhoppning om att backen snart ska vara tillbaka.