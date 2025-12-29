Nykomponerade kedjan låg bakom flera möjligheter – och Caderoth hittade rätt

Bara ett mål på 30 omgångar. Mot Troja-Ljungby satte Arvid Caderoth sitt andra för säsongen och skapade flera farligheter ihop med kedjekamraterna Hugo Orrsten och Hugo Lejon. – Otroligt skönt att se pucken gå in. Vi hittade bättre kemi idag och kom med bra fart, säger centern.

Tredjekedjan skapade oreda i Troja-försvaret och låg bakom ledningsmålet tre minuter in i andra perioden. Hugo Orrsten skickade in pucken som letade sig in via Arvid Hurtig.

Bara två minuter senare var det en annan Arvid som hittade rätt.

Caderoth kom in med fart i zonen, framspelad av Hugo Orrsten och Hugo Lejon, och pricksköt in 4-1 i bortre hörnet.

– Vi hade en bra utbrytning och jag såg backen och försökte skjuta så att han var i skymning. Jag fick en bra träff och det kändes kul att den gick in, säger Caderoth som inte är någon van målskytt.

"Snabba och ettriga"

Fullträffen var hans blott andra för säsongen och centern såg ut att trivas ihop med sina unga kedjekamrater.

– Det fungerade bra ikväll. Vi hittade varandra på ett annat sätt än tidigare och de är snabba och ettriga. Ger jag dem pucken så kör de och vi kom ut med bra fart idag.

Hur tänker man som spelare efter tre mål på 46 sekunder?

– Det är skönt. Vi behövde en liten islossning efter att ha skapat många chanser men där puckarna inte har gått in. Nu kom det skitmål, snygga mål och allt möjligt och det var precis vad vi behövde. Det är skönt att få göra lite mål och känna självförtroende offensivt efter att ha haft det tufft den senaste tiden.

På fredag väntar AIK på hemmais. Där har Vimmerby Hockey revansch att utkräva efter 1-8-förnedringen på Hovet.

– Det ska bli väldigt kul. Det är ett bra lag som har bra självförtroende men jag tycker att vi ska kunna stå upp bra mot dem. Nu är vi uppe på vinnarspåret och ska fortsätta på det, säger Arvid Caderoth.