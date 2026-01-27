KLART: EKEFJÄRD BRYTER KONTRAKTET OCH LÄMNAR VH

Elliot Ekefjärds sejour i Vimmerby Hockey är över. Forwarden bryter kontraktet och ansluter till sitt nya lag, Karlskrona HK i Hockeyettan, med omedelbar verkan.

Det var under måndagseftermiddagen som Blekingesport avslöjade att Elliot Ekefjärd lämnar Vimmerby Hockey till förmån för Karlskrona HK.

Vid lunchtid på tisdagen gick klubbarna ut med information om att han byter klubb. Karlskrona väljer att förstärka offensiven för att säkra bredd och konkurrenskraft inför avslutningen i och med att de har ett antal skador i befintlig trupp.

”Elliot är en powerforward med offensiv uppsida som bidrar med både fart och tyngd. Han kommer att göra laget bättre i alla spelformer. Vi är glada över att Elliot väljer att fortsätta sin utveckling hos oss, och kontraktet sträcker sig över resten av säsongen”, säger KHK:s sportchef Hampus Melén i en kommentar till klubbens hemsida.

Elliot Ekefjärd ansluter till sitt nya lag direkt och är spelklar till morgondagens match mot Halmstad Hammers.

Avsked med fin hyllning

Elliot Ekefjärd anslöt till Vimmerby från Nybro Vikings mitt under förra säsongen, bidrog med 15 poäng på 45 matcher och växte ut till en nyckelspelare. Den här säsongen, framför allt nu i början av 2026, har det inte blivit lika mycket speltid och han har på sistone agerat extraforward eller varit helt utanför laget.

Vimmerby Hockey riktar ett stort tack till Elliot Ekefjärd och hyllar honom för insatserna i VH-tröjan.

"Elliot Ekefjärd har under sin tid med oss i Vimmerby Hockey varit precis den han presenterades som – en kraftfull forward med stort hjärta. En spelare som tar kampen och alltid sätter laget först. Med sin fysik, arbetsmoral och vilja har han varit en viktig spelare på vår resa. Men Elliot lämnar också avtryck bortom statistiken. Som person har han varit uppskattad i gruppen, i klubben och i Vimmerby – lugn, respektfull och lojal. En sådan spelare och person man bygger kultur på. Nu skiljs våra vägar åt och Elliot väljer att avbryta med Vimmerby Hockey för att fortsätta sin resa framåt med Karlskrona HK. Vi vill rikta ett varmt tack till dig, Elliot, för tiden med oss i Vimmerby Hockey. Vi önskar dig stort lycka till framåt, och härnäst med Karlskrona HK", skriver Vimmerby Hockey.