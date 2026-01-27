Sportchefen efter Ekefjärds uttåg: "En konkurrenssituation"

Elliot Ekefjärd värvades in under förra säsongen och förlängde kontraktet i våras. Nu lämnar han klubben och enligt sportchefen Pelle Johansson handlar det om en konkurrenssituation. Foto: Rickard Johnston och Bildbyrån

Elliot Ekefjärd har brutit kontraktet med Vimmerby Hockey och lämnat klubben. Något sportchefen Pelle Johansson beklagar. – Det är synd. Elliot är en fantastisk kille på alla sätt och vis och samtidigt har vi förståelse för hans beslut. Han har fått mindre istid mot slutet och det blir väl naturligt att se om sitt hus, säger han.

Elliot Ekefjärd värvades in under förra säsongen och svarade då för tolv poäng i seriespelet och tre poäng i det negativa kvalet mot Tingsryd. I år har den fysiskt starke forwarden gjort fyra mål och två assist på 36 matcher i Hockeyallsvenskan. Efter två matchstraff inom loppet av ett fåtal matcher har speltiden varit ytterst begränsad och Ekefjärd har varit helt petad från truppen de senaste tre matcherna.

– Hans agent hörde av sig förra söndagen och önskade rätt att titta efter en ny klubb, säger sportchefen Pelle Johansson och fortsätter:

– Transferfönstret i ettan stänger senare i veckan och det blir lite mer bråttom om man inte har något konkret. Det är en konkurrenssituation bland forwards just nu och Elliot har varit utanför den senaste tiden.

Har ni något nytt på ingång med tanke på att ni väljer att släppa en forward i det här läget?

– Det är samma läge som tidigare. Förhoppningsvis ska det komma in men vi är 14 forwards häruppe och det här hänger inte ihop på något sätt. Vi kommer behöva folk och det är slutspelskaraktär på alla matcher just nu, men det är samma läge som tidigare.

"Ville lite för mycket"

Är du besviken på utfallet med tanke på att Ekefjärd var en lyckad värvning för er i fjol?

– Poängen kanske inte har trillat in som framförallt Elliot själv har önskat och det sätter sig gärna på självförtroendet. När han väl fick chanserna så ville han lite för mycket. Det blev två lite olyckliga situationer med matchstraffen. Det blir svårt för spelarna som är på gränsen när de gärna vill visa upp sig. Men Elliot är en fantastisk kille på alla sätt och vis så det är klart att det är synd.

Har matchstraffen som han drog på sig påverkat istiden?

– Nej, det tror jag inte att de har gjort alls egentligen. Dels tyckte vi att de (matchstraffen) var väldigt tveksamma och de har ingenting med det här beslutet att göra. Jag skulle snarare säga att Adam (Petersson) har konkurrerat ut honom och att andra har gjort det lite bättre än Elliot.

"Ingen form av underskattning"

Pelle Johansson är just nu på plats med VH-truppen uppe i Örnsköldsvik inför bortamatcherna mot Björklöven och Modo.

– Det går inte att sticka under stol med att det är jättetuffa matcher. Samtidigt är vi inte slagna på förhand och vi vet att det går att vinna. Vi såg tydligt i lördags att Björklöven hade gjort sin läxa och var väldigt påslagna. Det finns ingen form av underskattning från deras sida. Gör vi en hundraprocentig insats och de 90-95% så tar vi dem. Större skillnad än så är det inte. Har Björklöven en bra dag så är det tufft såklart.