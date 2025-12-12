Ekefjärd fick sitta på läktaren: "En tuff kväll"

Redan efter drygt tre minuter fick Elliot Ekefjärd kliva in i omklädningsrummet. Han var förstås besviken efter sitt matchstraff. – Mentalt är det jättetufft. En tuff kväll, konstaterar forwarden.

En knätackling efter bara några minuter. Matchstraff och kvällen var över för Elliot Ekefjärd. Resterande del fick han följa från läktarplats.

– Jag vet inte, det går fort och jag hinner inte riktigt uppfatta. Jag går in för att träffa kroppen, men vet själv inte vad som händer riktigt, säger Elliot Ekefjärd.

Det ser ut på reprisen som att du träffar med knäet?

– Det gör jag säkert, jag har själv inte sett det på reprisen. Det är möjligt att det är så. Det är inte så att jag siktar med knäet, det var mer en sväng.

Du har inte kikat själv?

– Nej, jag har inte kikat.

Hur känns det att ta ett matchstraff och sätta laget i den sitsen?

– Det är pissigt. Man vill spela och inte att laget ska få spela fem minuter i box. Men grabbarna stökar av det jättebra.

Vad tyckte du om det du fick se från sidan?

– Det går fram och tillbaka. Vi får inget domslut med oss känns det som. Mentalt är det jättetufft. En tuff kväll. Men det kunde ha gått hur som helst. Jag tycker alltid att vi ska vinna så en vinst hade jag tyckt var rättvist.

Är du rädd för att du blir avstängd nu?

– Så kan det säkert bli, jag vet inte. Jag har ju inte sett den själv, men av de andra som sett den så verkar de inte tycka att den var skitful. De kanske har färgade ögonen, för det är folk runt laget.