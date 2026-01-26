Uppgifter: Petad VH-forward lämnar för spel i Hockeyettan

Elliot Ekefjärd uppges vara på väg bort från Vimmerby Hockey. Enligt Blekingesports uppgifter väntar en övergång till Karlskrona HK. Foto: Ossian Mathiasson

Elliot Ekefjärd har varit utanför Vimmerby Hockeys lag på sistone. I dag kommer Blekingesport med uppgifter som säger att forwarden lämnar för spel i Hockeyettan-laget Karlskrona HK.

Elliot Ekefjärd anslöt från Nybro Vikings till Vimmerby Hockey mitt under förra säsongen och gjorde flera starka insatser när VH fixade nytt allsvenskt kontrakt.

Det har inte blivit lika mycket speltid den här säsongen och han har på sistone varit helt utanför laget. Han står noterad för sex poäng och drog nyligen på sig två matchstraff inom loppet av några matcher.

Nu kommer Blekingesport med uppgifter om att Karlskrona HK, ett skadedrabbat topplag i Hockeyettan, värvar Elliot Ekefjärd och ansluter på ett kontrakt för resten av säsongen. Ekefjärd skulle i så fall återförenas med Peter ”Piva” Johansson som han har haft som tränare i både Kristianstads IK och Vimmerby Hockey.

KHK:s sportchef Hampus Melén är förtegen gällande Blekingesports uppgifter.

”Jag vill inte kommentera något då vi jobbar brett. Men en eller två forwards kan bli aktuella. Men det ska vara något som gör oss bättre”, säger Hampus Melén till Blekingesport.