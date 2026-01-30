VIMMERBY FÖLL EFTER ÖVERTIDSAVGÖRANDE MOT MODO

Vimmerby Hockey gjorde på nytt en stark bortamatch. Trots chanser att avgöra matchen mot Modo blev det förlust. Topplaget vann med 3-2 efter förlängning.

Modo, stärkta av att man bröt sin mörka trend mot självaste Kalmar senast, kom ut hårt i Hägglunds Arena och satte tonen direkt. Efter fem minuter var det 10-1 i skott till hemmalaget, men det var inte särskilt många av dem som var hundraprocentiga.

Ett tidigt boxplay var också en orsak till matchbilden inledningsvis, men Vimmerby klarade det.

Vimmerby lyckades jämna ut spelet mer och mer, skapade själva chanser och närmade sig då även skottmässigt. Efter knappt sex minuter fick VH chansen i fem mot fyra.

Då bjöd Vimmerby på ett friläge för Sebastian Ohlsson, som inte gjorde något misstag. 1-0 i boxplay för hemmalaget. Modo fick ytterligare en chans i powerplay, men även den här gången stretade Vimmerby emot.

Skotten blev 13-8.

Chocköppning i andra perioden

Vimmerby stod för en väldigt bra andra akt mot Björklöven i onsdags. Hur skulle det bli nu? Ja, starten var det då inget fel på. Redan efter 17 sekunder satte Anton Carlsson, framspelad av Filip Fornåå Svensson, 1-1. 43 sekunder senare hade Vimmerby vänt mot ett chockat topplag.

Johan Mörnsjö vispade in 2-1 på volley efter att Kevin Wennström först skjutit på Edvin Olofssons benskydd. Vimmerby gjorde på nytt en väldigt bra mellanakt och det fanns lägen att utöka till 3-1 också.

Mot slutet av perioden åkte Nick Bochen på sin tredje utvisning i matchen. Den här tillhörde kategorin billig och 88 sekunder av akten kom också 2-2. Jesper Olofsson fick skottläge och då small det i krysset bakom Pontus Eltonius.

Skotten i den andra blev 11-8. Notabelt är att Hugo Orrsten lämnade för omklädningsrummet efter ett uppoffrande skottäck, som tog illa. Glädjande nog var Orrsten tillbaka igen till den tredje.

Fick stora chanser att avgöra

Modo hade sedan greppet om den tredje perioden som fick en gruffig inledning. Oskar Lindgren satte in en tuff propp på Modotalangen Elton Hermansson, som såg ordentligt vimmelkantig ut och fick föras ut i omklädningsrummet.

Hemmalägret gjorde sitt för att Lindgren skule visas ut, men han klarade sig från bestraffning. Det satte dock tonen för de närmaste minuterna.

Modo bjöd sedan Vimmerby på ett powerplay genom att lägga ut pucken över sargen. Med cirka nio minuter kvar fick inte VH riktigt till sitt spel i numerärt överläge. Filip Fornåå Svensson hade det bästa läget med en backhand.

Vimmerby skötte de följande minuterna på ett bra sätt och fick en ny chans i powerplay med knappt fyra minuter kvar. Vimmerby skapade absolut ingenting, men Hugo Lejon stod däremot för en superblunder och David Granberg blev helt ren med Pontus Eltonius, men VH-keepern räddade.

Utökade avståndet

Vimmerby fick jobba hårt den återstående tiden, men höll undan och säkrade en viktig poäng i Örnsköldsvik. Modo tog en timeout med elva sekunder kvar, men lyckades inte skapa någon större sista chans.

Efter en jämn inledning på förlängningsspelet åkte Filip Fornåå Svensson ut för hakning och Modo fick spela fyra mot tre. Det saknades inte direkt lägen för Modo att avgöra, men antingen stod Pontus Eltonius eller virket i vägen och VH överlevde det numerära underläget. Med 34 sekunder kvar kom dock avgörandet. Linus Andersson kunde stöta in det avgörande 3-2-målet efter en fin passning.

För Vimmerbys del blev det ändå en rätt bra kväll – precis som i onsdags. Både Troja-Ljungby och Västerås föll på respektive hemmais och blev helt utan poäng.

Med en match mer kvar att spela är man fem poäng före Västerås och sex poäng före Troja-Ljungby.

Läs mer om matchen senare i kväll på Dagens Vimmerby.