Troja fortsätter rusta – värvar VH-bekant målvakt

Fröberg kommer närmast från Huddinge i Hockeyettan. Målvakten gjorde faktiskt fyra matcher med Vimmerby Hockey 2016/17, men har mestadels huserat i Hockeyettan under karriären. I år har han stått tio matcher i bottenlaget Huddinge med en räddningsprocent på 90,7.

– Vi har valt att bredda målvaktssidan inför säsongsavslutningen med Oscar Fröberg. Oscar är en erfaren målvakt som tidigare spelat i HockeyAllsvenskan med Almtuna, och han ansluter till laget under onsdagen, säger Trojas sportchef Jens Gustafsson i ett pressmeddelande.