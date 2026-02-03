03 februari 2026
Troja fortsätter rusta – värvar VH-bekant målvakt

Målvakten Oscar Fröberg ansluter till Troja/Ljungby. Foto: Bildbyrån

Troja fortsätter rusta – värvar VH-bekant målvakt

ISHOCKEY 03 februari 2026 13.30

Brandon Frattarolli igår. Oscar Fröberg idag. Troja/Ljungby fortsättar rusta inför slutstriden i Hockeyallsvenskan. 

Fröberg kommer närmast från Huddinge i Hockeyettan. Målvakten gjorde faktiskt fyra matcher med Vimmerby Hockey 2016/17, men har mestadels huserat i Hockeyettan under karriären. I år har han stått tio matcher i bottenlaget Huddinge med en räddningsprocent på 90,7. 

– Vi har valt att bredda målvaktssidan inför säsongsavslutningen med Oscar Fröberg. Oscar är en erfaren målvakt som tidigare spelat i HockeyAllsvenskan med Almtuna, och han ansluter till laget under onsdagen, säger Trojas sportchef Jens Gustafsson i ett pressmeddelande. 

