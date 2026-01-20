Sparkade tränaren återvänder – blir ny klubbchef

Jens Gustafsson återvänder till Troja-Ljungby. Han blir ny klubb- och sportchef. Foto: Bildbyrån

Det svänger i Troja-Ljungby. För drygt en månad sedan fick Jens Gustafsson sparken som huvudtränare. Nu återvänder han för att bli ny klubbchef.

Något mycket ovanligt sker nere i Ljungby. I början av december fick Jens Gustafsson lämna jobbet som huvudtränare för Troja-Ljungby.

Men redan nu återvänder han – till en helt annan roll. Jens Gustafsson blir ny klubbchef och även sportchef.

Christopher Moberg har sagt upp sig från posten som klubbchef. Tobias Johansson, som varit sportchef på 30 procent under hösten, lämnar också sitt uppdrag.

Troja skriver i ett pressmeddelande att man nu lägger sitt organisatoriska pussel. Det har tidigare funnits medieuppgifter om att en sportchefsroll i Västerås kunde bli nästa anhalt för Jens Gustafsson och likaså ska HV71 hört sig för.

– Med Jens behåller vi kontinuiteten i verksamheten och får ökad kompetens inom sporten som är vår kärnverksamhet. Christopher Moberg har gjort ett fantastiskt arbete med att få fart och riktning på Troja, inte minst på partner- och evenemangssidan, säger ordförande Stefan Hörberg.

Ligger på säker mark

Inom evenemangs- och partnersidan har Troja tidigare förstärkt med Jennie Lundgren och Wille Bengtsson, vilket öppnar upp möjligheten för att klubbchefen, alltså Jens Gustafsson, ska kunna jobba mindre med praktiska uppgifter och därmed ha mer av en kombination.

Jens Gustafssons fokus kommer att vara på nästa säsongs lagbygge. Just nu ligger Troja på säker mark i Hockeyallsvenskan och har både Vimmerby och Västerås bakom sig.