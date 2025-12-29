VIMMERBY HOCKEY VANN BOTTENMÖTET EFTER ISLOSSNING

Tre mål på 46 sekunder avgjorde bottenrysaren mellan Vimmerby Hockey och Troja-Ljungby. VH gick på knock i andra perioden när 2-1 blev 5-1 på kort tid och tog tre blytunga poäng. Slutsiffrorna skrevs till 5-2.

Vimmerby Hockey startade ångestmötet mot Troja-Ljungby bäst och fick flera öppna omställningslägen, men precis som så många gånger förr saknades skärpan i avsluten. Hugo Orrsten fick det bästa läget när VH kom fem mot två(!) men skottet räddades av Jonathan Stålberg i Troja-buren.

Elliot Ekefjärd drog på sig ett matchstraff för knätackling efter åtta minuter – precis som mot Mora för ett par omgångar sedan – och Troja-Ljungby fick en biljett in i matchen via fem minuters powerplay. Linus Skager spelade snyggt fram Allan Mcshane till 0-1 och det var bud på ytterligare mål men Pontus Eltonius räddade. Istället fick Vimmerby Hockey en biljett tillbaka när Axel Wemmenborn fick matchstraff för en ful tripping. Hugo Lejon klev in från högerkanten och prickade in det viktiga kvitteringsmålet, fint framspelad från Elias Lindgren.

Powerplay-spelet fortsatte in i andra perioden utan att VH skapade några rejält heta chanser. Filip Fornåå Svensson sköt ett skott som Stålberg enkelt klarade. Men drygt tre minuter in skulle det ändå ringa bakom Troja-målvakten. Hugo Orrsten skickade in en puck från hörnet och på något sätt letade den sig in i nätmaskorna. Arvid Hurtig noterades för målet.

Carlsson bröt måltorkan

Kort därefter fick VH en ny chans i powerplay efter att just Orrsten fått en smäll och ett fint läge att utöka ledningen. Och den möjligheten tog hemmalaget. Anton Carlsson bröt sin flera månader långa måltorka med ett mål som påminde om Lejons fullträff och 3-1 var ett faktum. Troja-Ljungby bytte målvakt – och inte ens en minut senare var ställningen osannolikt nog 5-1. Arvid Caderoth och Emil Ekholm utökade för Vimmerby Hockey och ketchup-effekten var total.

Ett närmast chockat Troja-Ljungby fick chansen att ta sig in i matchen när Isak Hansen visades ut två minuter. Och visst skakade gästerna liv i bottenmötet. En passning rakt igenom boxen till Anton Gradin som enkelt skickade in 2-5 vilket var siffrorna efter två spelade perioder.

Annons:

Slarvigt VH höll undan

Bara 25 sekunder in i tredje perioden drog Hugo Orrsten på sig en ny onödig utvisning i offensiv zon, men den här gången höll Vimmerby Hockeys boxplay tätt. Troja-Ljungby satte in en hög press på VH och vaskade fram en del vassa lägen för ytterligare en reducering, men Pontus Eltonius var stabil i målet. Ett slarvigt hemmalag hade svårt att få igång något eget spel och gästerna tog över helt spelmässigt under mitten av perioden.

Men VH höll undan, vann med 5-2 och tog tre oerhört viktiga poäng i bottenstriden.

Mer om matchen kommer under kvällen.