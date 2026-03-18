Efter jätteskandalen – Troja går ut och ber om ursäkt

Henrik Malmström tvingades kvar i utvisningsbåset och satt utvisad i två minuter och sju sekunder. Foto: Bildbyrån

Den mänskliga faktorn. Det skyller Troja-Ljungby på när det gäller den enorma skandal i går kväll när Västerås Henrik Malmström hölls kvar i utvisningsbåset.

Vimmerby Hockey säkrade kontraktet i Hockeyallsvenskan i den näst sista omgången och slapp därför det ovissa nedflyttningskvalet. Det pågår just nu mellan Troja-Ljungby och Västerås.

Under tisdagskvällen spelades den tredje av maximalt sju matcher i serien. Då inträffade årets kanske värsta praktskandal i svensk hockey.

Troja spelade fem mot tre och Västerås spelare Henrik Malmström skulle ha släppts in på isen igen när klockan stod på 2.45. Förgäves kunde man se på tv-bilderna hur Malmström skrek, gestikulerade och slog på plexiglaset för att bli utsläppt, men först vid 2.38 – alltså sju sekunder för sent – öppnade funktionären i utvisningsbåset båsdörren.

Malmström hann inte tillbaka för att avstyra Trojas anfall och hemmalaget kvitterade till 1-1. Domarna videogranskade situationen, men målet godkändes och enligt domarkontrollanten berodde det på att det inte finns något stöd i reglementet för att döma bort den här typen av mål i efterhand.

"Helt sinnessjukt"

Hade Malmström själv öppnat utvisningsbåset skulle Västerås åkt på ett matchstraff. Han och övriga i Västeråslägret var förstås alldeles till sig av ilska.

– Jag har ingen aning om varför han inte öppnade. Han står vid dörren när han ska vara vid dörren. Det är inget som hakar upp sig. Han öppnar bara inte. Han tittar på klockan men öppnar inte. Jag vet inte vad som händer. Helt sinnesjukt, säger Henrik Malmström till VLT.

Den aktuella funktionären flyttades efter den första perioden och fick i stället sköta hemmalagets utvisningsbås under återstoden av matchen.

Troja ber om ursäkt

Nu har Troja själv gått ut och försökt förklara den till synes oförklarliga skandal som utspelades.

"Ledningen i IF Troja-Ljungby har haft möten med personalen i sekretariatet och kan konstatera att det är ett misstag som uppkommit på grund av den mänskliga faktorn", skriver klubben i ett uttalande.

Enligt föreningen har man ett sekretariat med rutinerade personer, som arbetat i sina roller under lång tid, och som alltid strävar efter att utföra sitt arbete på ett korrekt sätt.

"Tyvärr inträffade ett fel under gårdagen som inte var avsiktligt men som fick konsekvenser. Under dagen har Troja-Ljungby, Västerås IK och tävlingsnämnden haft möten där detta har utretts vidare och ärendet är därmed avslutat", skriver man.

Nu vill både klubben och den berörda funktionären be om ursäkt för det ofattbara som skedde.

"Föreningen arbetar vidare med att stötta vår personal samt vidta åtgärder för att säkerställa att samma misstag inte sker igen", skriver Troja.

För den som uppskattar rent spel gick det ändå att glädja sig åt att Västerås vände matchen och vann på nytt. Storklubben verkar klara pressen galant och har nu 3-0 i matcher.