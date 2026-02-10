EXPERTENAS DOM: SÅ SLUTAR BOTTENSTRIDEN

Vimmerby Hockey, Troja-Ljungby eller Västerås IK? Ett av lagen kommer klara sig kvar utan ett ovisst kval. Nu ger de hockeyallsvenska experterna Fredrik Söderström och Per Svartvadet sin analys av slutspurten och bedömer VH:s chanser. Bilden är ett montage. Foto: Bildbyrån/Arkivbild

Vimmerby Hockey, Västerås IK eller Troja-Ljungby. Ett av lagen kommer att säkra nytt kontrakt utan kval, men vilket? Vi har låtit tre experter på Hockeyallsvenskan ge sin analys av slutspurten.

Fredrik Söderström – tidigare tränare i IK Oskarshamn och mångårig hockeyallsvensk expert i TV4.

Hur bedömer du Vimmerby Hockeys chanser att undvika negativt kval?

– Jag har sagt en tid, och står fast vid det, att Vimmerby har goda möjligheter till det. Det är klart att det är tufft och tajt och blir dramatiskt, men ska jag värdera de första 40 matcherna i serien tycker jag att VH har haft mest tydlighet i sitt spel.

Vilka två lag klarar sig kvar i Hockeyallsvenskan och varför?

– Jag tror att Vimmerby grejar det. Jag hoppas det eftersom de har haft ett sunt år. Jag har varit med tillräckligt länge för att se när klubbar bara blundar och kör istället för att tänka till. Det var dramatiskt ifjol men Vimmerby grejade det då och har visat bra lärdomar i år. Därmed tror jag att Västerås och Troja gör upp. Å ena sidan har Västerås ett markant bättre lag på papperet. Samtidigt har det varit ett konstant kaos i klubben vilket skulle kunna vara till deras nackdel. Men Troja ser tunnast ut och jag tror att Västerås och Vimmerby kommer fortsätta sitt hockeyallsvenska spel.

Per Svartvadet – flest spelade matcher i Modo Hockeys historia och numera expertkommentator i TV4 med fokus på Hockeyallsvenskan.

Hur bedömer du Vimmerby Hockeys chanser att undvika negativt kval?

– Jag tror att Vimmerby klarar sig kvar.

Vilka två lag klarar sig kvar i Hockeyallsvenskan och varför?

– Det kommer bli tuft in i slutet, men jag tror att det blir Troja och Västerås som får kvala. Vimmerby har bra energi i gruppen och spelet. När man spelar täta matcher så brukar man alltid få med sig poäng. Sedan har Västerås större mental press så här i slutet av serien.

Johan ”MrMadhawk” Svensson – profilerad hockeyreporter i Expressen.

Hur bedömer du Vimmerby Hockeys chanser att undvika negativt kval?



– Det ska väl ändå vara hyfsat goda tänker jag. Men det är tajt och sjukt svårt att avgöra, man svänger fram och tillbaka. Här och nu tror jag att Vimmerby har goda chanser, sedan sitter man där om två omgångar och tänker helt annorlunda. För tre veckor sedan trodde jag på Troja efter att de kört över Modo men det går fram och tillbaka. Här och nu har Vimmerby goda chanser.

Vilka två lag klarar sig kvar i Hockeyallsvenskan och varför?

– Som det ser ut nu är det Troja-Ljungby som åker ut och därmed Vimmerby och Västerås som klarar sig. Troja har sett riktigt illa ut efter segern mot Modo med duktiga ras som mot Almtuna hemma (0-6). Jag kan tycka att det var lite onödigt att byta sportchef när det började gå bra. Så ja, att Troja åker ur är min känsla just nu. För tre veckor sedan tänkte jag att de skulle lösa det och jag har ändrat mig sedan dess så det är jättesvårt. Jag tror att det kommer leva hela vägen in.