JUST NU: Spelare tillbaka – då hamnar ett oväntat namn på läktaren

Isac Andersson har varit gjuten i Vimmerbys lag hela säsongen. Nu är han förpassad till läktaren. Foto: Rickard Johnston

Kvällens laguppställning har blivit offentlig. Det står klart att både Marcus Limpar Lantz och August Lissel är tillbaka. Då petas en spelare som varit given i laguppställningen hela säsongen tidigare.

På skadefronten börjar det se ljusare ut för Vimmerby Hockey. Det gör också att konkurrensen hårdnar ytterligare offensivt. Såväl Marcus Limpar Lantz som August Lissel är tillbaka efter sin skadeproblematik.

Limpar Lantz har inte spelat sedan 28 januari när han gick sönder borta mot IF Björklöven. Nu är han redo och kliver in på fyra kedjor igen.

August Lissel skadade sig borta mot Mora den 10 februari med en lättare hjärnskakning, men är nu också tillbaka i laget.

Vem skulle då hamna utanför laget? Det visar sig, som många gånger tidigare den här säsongen, bli Martin Pärna. Men också en något mer oväntad. Isac Andersson, som varit gjuten i laget hela säsongen, står också utanför matchtruppen och hamnar på läktaren. Han är alltså petad om det nu inte finns någon skadekänning vår tidning inte känner till.

På målvaktssidan väljer man att gå med Pontus Eltonius i kväll mot BIK Karlskoga.

Så ställer VH upp mot Karlskoga:

Målvakter: Pontus Eltonius (Robin Christoffersson)

Förstafemman: Nick Bochen, Oskar Lindgren – Hugo Lejon, Ville Svensson, Hugo Orrsten

Andrafemman: Arvid Hurtig, Elias Lindgren – Marcus Limpar Lantz, August Lissel, Johan Mörnsjö

Tredjefemman: Isak Hansen, Gustaf Malmkvist – Filip Fornåå Svensson, Arvid Caderoth, Anton Carlsson

Fjärdefemman: Alfred Hjälm – Adam Petersson, Jakob Karlsson, Kevin Wennström

Extraspelare: Oscar Davidsson