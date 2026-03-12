Efter petningarna – nu lämnar centern VH: "Kom väldigt oväntat"

Fyra och en halv säsong i Vimmerby Hockey. Nu väljer Isac Andersson att lämna klubben och menar själv att petningarna i slutet av säsongen påverkade beslutet. – Det spelade in. Jag trodde att jag hade min roll och det kom väldigt oväntat, säger forwarden.

Isac Andersson har varit med på hela Vimmerby Hockeys resa de senaste åren. Från uppflyttningen till Hockeyallsvenskan till att kvala sig kvar i sjunde avgörande matchen mot Tingsryd och i år ta nästa steg och undvika negativt kvalspel. Under hela vägen har Isac haft en betydelsefull roll i tredje- och fjärdekedjan som en stabil center som framför allt har tagit ansvar i defensiven.

"Vill testa något nytt"

Mot slutet av säsongen skickades han oväntat upp på läktaren mot både Karlskoga och Östersund. Därefter fick centern bara tre minuter mot Almtuna, hade noll istid mot AIK innan han var tillbaka i laguppställningen och på nytt fick stort förtroende i säsongens två sista matcher.

– Det var väldigt oväntat. Jag trodde att jag hade min roll, men så är det. Jag kan inte säga så mycket om det nu när vi klarade kontraktet mer än att jag verkligen hade velat spela de viktigaste matcherna, säger Isac Andersson.

Efter att tidigare under säsongen ha fört diskussioner med klubben om en förlängning har han nu istället bestämt sig för att lämna VH, vilket Vimmerby Tidning var först att berätta om.

Isac berättar själv att beslutet vuxit fram under de senaste veckorna.

Påverkade petningarna ditt beslut?

– Ja, det spelade in. Men det är långt ifrån den stora anledningen. Det handlar mest om att jag vill testa något nytt.

Vad händer för dig nu?

– Jag vet inte så mycket än mer än att intresse finns. Där är vi nu. Det kan jag säga är att det är på en jämbördig nivå med vad jag spelar nu.