Isacs drömmål värmde inte efteråt: "Riktigt klen tröst"

Isac Andersson bjöd på ett riktigt drömmål fram till 1-0. Det var dock en klen tröst efteråt. Foto: Ossian Mathiasson

Isac Andersson svarade för ett drömmål fram till 1-0 när han vispade till på volley. Han hade svårt att glädjas åt det efter 2-3-förlusten mot Almtuna. – Det är en riktigt klen tröst, konstaterar han.

Ännu en kväll slutade i moll för Vimmerby Hockey. Trots en uppsjö av chanser till att sätta 3-1 kom aldrig det förlösande målet. Almtuna kunde kvittera i powerplay och sedan avgöra i samma spelform i förlängningen.

– Det känns surt på alla sätt och vis. Vi gör en bra tredjeperiod och det känns som att de stjäl två poäng av oss. De gör ingen jättematch, säger Isac Andersson om Almtuna.

Centern var helt på det klara med vad som saknades den här kvällen – att VH utnyttjade sina många och klara lägen.

– Vi är medvetna om det. Vi måste göra mål i powerplay och ta vara på de lägen vi får. Vi har bra spel stundtals, men det är det sista lilla som saknas. Även i fem mot fem. Vi måste ta vara på våra lägen, så är det bara.

"Gör ett bra boxplay"

Fram till utvisningen i slutskedet av den tredje akten hade inte Almtuna skapat mycket till slutforcering.

– Vi pratar inte om att stänga någon match i tredje, men de försöker väl forcera och måste göra det också. Det gör det svårt för oss att spela vårt spel, säger Isac Andersson.

Tidigare i matchen hade han varit involverad i att döda flera boxplay.

– Vi gör ett bra boxplay hela matchen och Pontus (Eltonius) gör det jättebra i kassen. Det känns som att marginalerna är med dem lite, så det är verkligen surt.

Annons:

Drömmålet en klen tröst

Vid seger hade Isac Andersson förstås kunnat sova gott efter sin drömträff när han spräckte målnollan i öppningsperioden. Efter slarv av Almtuna drog VH-spelaren till på volley.

– Jag uppfattade bara att pucken kom högt och att jag inte hade någon bevakning. Jag försöker bara skicka den mot mål och var säker på att den gick utanför. Sedan ser jag de andra jubla och då förstod jag att jag gjort mål.

Hur snyggt håller du det?

– Jag får kolla på reprisen, men jag håller det nog ganska högt. Det är en riktigt klen tröst nu.