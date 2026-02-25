Nyckelspelarens egna ord: "En smäll som tog olyckligt"

Anton Carlsson klev av efter den första perioden. Nyckelspelaren var lite svävande kring sin status efter matchen. – Vi får se, det var en smäll och en försiktighetsåtgärd, säger han.

29-åringen har verkligen steppat upp på slutet och den assisterade kaptenen har kanske varit Vimmerbys allra mest tongivande spelare den senaste månaden.

Många på läktaren beklagade sig nog när de inte fick se honom mer efter den första perioden. Han var involverad i en situation i sarghörnet och fick därefter kasta in handduken.

– Vi får se. Jag fick en smäll och vi tog en försiktighetsåtgärd inför framtiden. Jag får göra en undersökning i morgon. Jag hoppas inte det är något allvarligt eller långvarigt, säger Anton Carlsson.

Det var inte axeln den här gången, men en annan kroppsdel i närheten som fick sig en törn.

– Vi vill inte i den här perioden av säsongen gå in på det specifikt, men jag fick en smäll och den tog olyckligt.

Har du smärta nu?

– Nej, det funkar bra.

Fansen kan sova lugnt

Anton Carlsson är också inne på att man vid det här skedet av säsongen kan pressa smärttröskeln till nya gränser.

– Vi får helt enkelt se i morgon. Under den här delen av säsongen klarar man av att spela med lite smärta. Det viktiga nu är att se så att inget är trasigt.

Kan fansen sova lugnt i natt?

– Ja, det tror jag.

"Jäkligt starkt"

Från sidan fick han se Vimmerby tappa 1-0 till 1-1, men sedan svara upp och vinna med 3-1. Tre viktiga poäng inkasserade på saldot.

– Det var jäklit starkt. Framför allt som matchen blir, där vi bränner klara lägen, bjuder in dem och de får ett billigt mål. Därifrån växer vi och lyckas ta en trea. Det är karaktär och starkt av oss.

Säker mark nu. Vad tänker du om det?

– Varje poäng är extremt viktig nu, men vi kan bara göra vårt och så får vi summera efter Troja borta och hoppas att vi är på säker mark då.