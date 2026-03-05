Succélånet klev fram igen: "Det coolaste jag gjort"

Ville Svensson plockades in på lån i slutet av säsongen och levererade fem poäng på sex matcher. Nu återvänder 20-åringen till Växjö. Foto: Rickard Johnston

Ville Svensson anslöt till Vimmerby på lån för drygt två veckor sedan. Fem poäng på sex matcher senare, bland annat en assist till den viktiga kvitteringen mot Södertälje, visar vilken positiv injektion 20-åringen har varit i slutspurten. – Det här är det coolaste jag har gjort. Vilken grupp, vilket gäng. Det är så välförtjänt och jag är glad att jag kunde hjälpa till, säger han.

Förra säsongen gjorde Ville Svensson tolv matcher i VH-tröjan och svarade för noll poäng och var totalt minus fyra. I år plockades han in på nytt – och har gjort succé. Ett mål och fyra assist på fem matcher och mot Södertälje låg han bakom kvitteringsmålet med en smart passning till Johan Mörnsjö.

– Vi har snackat om att han ska använda fötterna han har. Han är så sjukt snabb! Jag tog några skär efter tekningen och han skrek efter pucken. Han får friläge och gör målvakten som ju inte har en chans… Det var skönt att se pucken gå in, säger en överlycklig Ville Svensson kort efter matchens slut.

"Det är klart, boys!"

Samtidigt som Vimmerby Hockey mötte Södertälje spelades en minst lika viktig match i Mora. När det blev förlängning i VBO Arena fick Ville Svensson reda på att Västerås hade tappat poäng.

– Jag tittade på personen som har han om tvn och han visade för mig att det var klart. Då sa jag: Det är klart, boys! Sedan var det bara att fira och snart hörde man publiken skrika. Det var en otroligt cool grej. Hela hallen bara lös upp och det var både coolt och kul, säger 20-åringen.

Han är glad över att ha fått vara med och bidra under slutspurten.

– Vimmerby Hockey ska vara i Allsvenskan och det här är så välförtjänt. Jag ville hjälpa till och tycker att jag har tillfört något. Jag är mognare i mitt spel nu jämfört med förra säsongen. Större och starkare och vet mer vad jag ska göra. Man blir äldre med åren brukar jag säga och det har hjälpt mig. Jag är en mer komplett spelare nu.

Återvänder till Växjö

Men så mycket till firande blir det inte för hans del. Istället väntar resa hem till Växjö.

– De kommer absolut festa på här, men jag kommer att säga hejdå till grabbarna och tacka för den här tiden. Jag har haft så kul men är taggad på att åka hem också. Växjö är hemma för mig och vi har en kul spurt framför oss. Vi ligger bra till och ska försöka vinna hela kalaset.