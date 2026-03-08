Otäck händelse för VH-hjälten – fick skridsko i ansiktet

I onsdags var Ville Svensson en av VH-hjältarna när kontraktet säkrades på hemmais. Igår var han med om en betydligt tråkigare händelse.

I sitt SHL-lag Växjö Lakers fick Svensson en skridsko i ansiktet. Matchen bröts i många minuter och Svensson fördes till sjukhus. Idag kommer Växjö Lakers med lugnande besked efter händelsen.

”Det var i slutet på den första perioden under gårdagens hockeymatch mellan Växjö Lakers - Örebro Hockey som det uppstod en otäck situation där Ville Svensson fick en skridsko upp i ansiktet. Vi kan idag rapportera att Ville under omständigheterna mår bra men kommer att få vidta försiktighetsåtgärder närmsta tiden. Vi kommer inte kommentera ärendet vidare”, skriver Lakers på sin hemsida.

– Det är väl en olyckshändelse. De ramlar båda två och det ser ut som han (Ville Svensson) får hans (Patrik Puistolas) skridsko på hakan. Oturligt. Men Ville är stark. Han kommer fixa det här. Vi hoppas att han är tillbaka så snart som möjligt. De är läskiga sådana där situationer. Jag lider med honom. Vi tänker mycket på honom, så han kommer att komma tillbaka ännu starkare, sa kollegan Hugo Gustafsson till Smålandsposten efter matchen.

Svensson gjorde fem poäng på sex matcher i Vimmerby.