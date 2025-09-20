Jonathan Stålberg stoppade förra lagkamraterna: "Extra skönt"

Jonathan Stålberg blev poängräddare för Troja-Ljungby i premiären. Här stoppar han förre lagkamraten Jakob Karlsson. Foto: Rickard Johnston

Förre VH-målvakten Jonathan Stålberg spikade igen i premiären. I förlängningen räddade Troja-keepern två rena frilägen från mittcirkeln. – De var fria väldigt länge... Jag hoppades nästan att backcheckarna skulle komma hinna ifatt, men det gick ju vägen ändå, säger han.

Jonathan Stålberg spelade i Vimmerby Hockey under två säsonger mellan 2017-2019. Sedan dess har han mött VH med flera olika klubbar och i kvällens premiär blev han poängräddare för Troja-Ljungby.

– Det är såklart kul att slå Vimmerby. Sen kanske det inte längre är lika speciellt eller spänt som första gången jag var tillbaka här, men det är trevligt och fortfarande många bekanta namn i hallen.

"Kändes extra skönt"

Han svarade för en rad fina parader mot VH.

Inte minst mot förre lagkompisen Anton Carlsson.

– Han och ”Jagge” (Jakob Karlsson) är kvar sen min tid i klubben och visst känner man igen dem lite snabbare på isen. Sjävklart är det lite extra skönt att rädda deras skott, säger Jonathan Stålberg.

Hur viktig var segern för er?

– Det är viktigare poäng än om vi skulle slå Modo. Vimmerby är en av våra konkurrenter om man gissar på förhand så det är helt klart tunga poäng. Det känns väldigt skönt att ta med sig två poäng på bussen hem.

"Ett steg framåt"

Troja-Ljungby hade långa stunder svårt att etablera ett eget spel mot Vimmerby Hockey, men Stålberg var nöjd med lagets attityd i premiären.

– Tidigare under försäsongen har vi varit lite kladdiga med pucken och satt oss i dåliga lägen. I kväll var ett steg framåt och på bortais gäller det att spela enkelt. Vi satte oss i en bra sits inför tredje och jag tycker att vi visade upp ett moget spel.