TUNG PREMIÄRFÖRLUST FÖR VIMMERBY HOCKEY

En lovande premiär. Vimmerby Hockey tog initiativet direkt mot Troja-Ljungby och hade det mesta och bästa av spelet. Med bättre skärpa hade VH tagit tre poäng men istället blev det en tung förlust med 1-2 efter förlängning.

Tanken är att förstakedjan med Filip Fornåå Svensson, Colson Gengenbach och Arvid Caderoth ska leda Vimmerby Hockeys offensiv i år. Av det syntes inte mycket i premiären mot Troja-Ljungby.

Istället klev andraformationen fram och skapade tryck i byte efter byte där Jakob Karlsson och Anton Carlsson visade prov på fin kemi tillsammans med Johan Mörnsjö.

Vimmerby tog tidigt initiativet i matchen även om det var Troja som skapade de vassaste chanserna i första perioden. Matchbilden förstärktes i andra perioden och när Anton Carlsson satte 1-0 i powerplay kändes det både logiskt och rättvist. Men klubban var för hög och målet dömdes bort efter videogranskning.

Fornåå Svensson kvitterade

Istället var det Troja-Ljungby som gjorde matchens första mål när de utnyttjade slarv i VH-försvaret i början av den tredje perioden och vann pucken i offensiv zon. VH försökte ta sig tillbaka och hade flera chanser, framförallt genom comebackande Anton Carlsson men fick inte hål på en storspelande Jonathan Stålberg i Troja-buren. Närmast ett mål kom Filip Fornåå Svensson som träffade stolpen i powerplay.

Med drygt fyra minuter kvar av ordinarie tid fick Vimmerby-forwarden revansch. I ett nytt powerplay hittade Anton Carlsson över diagonalt och ett hårt direktskott senare var ställningen 1-1.

Förlängning väntade och där hade både Arvid Caderoth och Fornåå Svensson rena frilägen men missade.

Istället avgjorde Troja-Ljungbys Allan Mcshane med ett kanonskott och VH förlorade premiären med 1-2 inför 1 387 åskådare på läktaren.

Mycket mer om matchen kommer under kvällen.