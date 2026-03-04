VIDEO: Christoffersson i ny hjälteroll: "Älskar att spela såna här matcher"

Hjälte vid uppflyttningen till Hockeyallsvenskan för två år sedan. Hjälte i negativa kvalet i fjol. Hjälte när nytt allsvenskt kontrakt säkrade i kväll. Robin Christoffersson har återigen iklätt sig en hjälteroll i viktiga, avgörande matcher för Vimmerby Hockey.

Robin Christoffersson, 29, är just nu inne på sin femte säsong som målvakt i Vimmerby Hockey. Han hade en nyckelroll när VH tog det historiska steget upp i Hockeyallsvenskan säsongen 2023/2024 och fixade nytt allsvenskt kontrakt efter kvalspel mot Tingsryds AIF säsongen därpå.

Nu mot slutet av årets säsong har Robin Christoffersson och Pontus Eltonius turats om att få förtroendet mellan stolparna. Målvakterna stod två matcher vardera under fyramatchersveckan förra veckan och lagledningen gav Christoffersson chansen i afton.

Precis som de två föregående säsongerna kom Christoffersson upp stort när det behövdes som mest och såg till att Vimmerby säkrade nytt allsvenskt kontrakt.

Här nedan, i en fem minuter lång videointervju, berättar Christoffersson om känslorna efter det nya kontraktet, dramatiken med Västerås match i Mora, sin roll i avgörande VH-matcher, firandet och framtiden.