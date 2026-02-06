Christoffersson klev fram i derbyt: "Vinna mot honom är roligt"

Robin Christoffersson var omutlig och höll nollan i derbyt mot Oskarshamn. Foto: Rickard Johnston

24 av 24 skott på mål räddade Robin Christoffersson. Han blev en av de stora hjältarna efter 3-0-segern i derbyt mot IK Oskarshamn. – Alltid skönt att hålla nollan, konstaterar han.

Vimmerby Hockey har en lyxig situation på målvaktssidan. Både Pontus Eltonius och Robin Christoffersson spelar väldigt bra målvaktsspel för stunden.

Mot IK Oskarshamn var Christoffersson omutlig och plockade 24 av 24 skott från bortalaget. Efteråt tryckte han i sig salt innan han mötte media.

– Man har svettats mycket, säger han.

Självklart var han nöjd över att ha inkasserat en andra nolla på kort tid. Han höll en på Hovet mot AIK för inte särskilt många matcher sedan.

– Det är alltid skönt att hålla nollan. Jag hade en bra känsla inför och trodde att vi skulle ta tre poäng här. Att då får hålla en nolla på det är bara plus. Hade man släppt någon på slutet gör det egentligen ingenting, men det är alltid kul.

"Roligt att vinna mot honom"

Han ansåg att hjälpen från utespelarna var god i matchen.

– Vi gör det bra i egen zon tycker jag. Vi håller dem på utsidan och har gjort det i några matcher. Senast hade vi strul att få bort klubbor framför mål, men det gör vi bra i dag.

Skarpskytten Herman Träff öste på med skott, men lyckades aldrig överlista Vimmerbys keeper.

– Han är sjukt skicklig och att vinna mot honom var roligt.

Annons:

"Jag hoppar på domaren"

Lika lugn som han är utanför isen, lika het är Christoffersson på den. Han var ordentligt irriterad efter en situation i den tredje akten.

– Jag tyckte jag hade den, men de grävde flera gånger och man blir het där. Jag hoppar på domaren, men han hoppar på mig också. Det är så det är.

Det här var säsongens andra nolla för Robin Christoffersson och den femte totalt i Hockeyallsvenskan.

– Det är alltid skönt att få hålla nollan förstås. Historiskt sett har jag gjort det någon gång varje säsong, så det var skönt att få den där mot AIK. Sedan är det bara positivt om man kan hålla någon mer.

Att dela på spaden med Pontus Eltonius ser han inga bekymmer med.

– Jag tycker att båda har spelat bra nu på slutet. Målen som blivit är skitmål och då är det bara att rycka på axlarna. När det är sådana mål visar det att vi håller en hög nivå och hjälper laget att vinna matcher. Vi funkar jättebra med varandra. Han gör det bra och jag tror att han tycker att jag också gör det. Båda vill vinna matcher åt laget och då får man det bästa av två världar.