UPPGIFTER: Poängstark ettanforward klar för Vimmerby Hockey

Filip Wiberg har bland annat spelat i Vita Hästen. Foto: Bildbyrån

Max Karlsson uppges ha ett stort intresse från Vimmerby Hockeys sida. Nu uppger Sportbladet att klubben gjort sin första värvning inför säsongen 2026/2027.

Vimmerby Hockey har redan gått på semester. I förra veckan säkrade laget kontraktet i Hockeyallsvenskan och slipper därmed det ovissa nedflyttningskvalet.

Nu pågår truppbygget för fullt och sportchefen Pelle Johansson bekräftade, utan att nämna några namn, att ett nyförvärv är klart inför kommande säsong.

Kanske är det 23-årige och storvuxne Filip Wiberg?

Det uppger i alla fall Sportbladet nu. Enligt deras "Silly-surr" har Filip Wiberg och Vimmerby kommit överens om ett kontrakt till kommande säsong.

Öst in poäng i Hockeyettan

Wiberg spelar nu med sin moderklubb Sundsvall i Hockeyettan och har gjort det senaste tre säsongerna. I år har han stått för 22 poäng på 19 matcher. Den förra svarade han för 38 på 35 varav 23 var mål.

Han har tidigare gjort flera säsonger i Hockeyallsvenskan, bland annat med Karlskrona HK, Västerås IK och Vita Hästen. Säsongen 2021/2022 var hans bästa poängmässigt. Då svarade han för tio poäng på 39 matcher.

Totalt har han svarat för 15 poäng på 99 matcher i Hockeyallsvenskan och 104 pinnar på 116 matcher.

Filip Wiberg är 191 centimeter lång och väger 105 kilo. Sportbladet skriver att Eric Karlsson har bra koll på forwarden efter deras tid tillsammans i Karlskrona.

Vi har sökt sportchefen Pelle Johansson för en kommentar.