Levererade i Troja – nu är han klar för Kalmar

McShane gjorde imponerande 29 poäng på sina 42 matcher för Troja, men hade det tufft i kvalspelet som Troja förlorade med tydliga 4-1. Kanadensare blir dock kvar i Allsvenskan och har skrivit på för Kalmar. Uppgifterna om övergången rapporterade Expressen om i vintras.

– Jag blev verkligen imponerad av Kalmar som organisation, både på och utanför isen, så för mig var det ett enkelt beslut att skriva på. Det är spännande att se den positiva riktning klubben rör sig i och ambitionen att vinna. Jag hoppas kunna bidra med mycket skicklighet, erfarenhet och ett ansvarsfullt spel till laget. Jag ser fram emot att få träffa alla fans och kan knappt bärga mig tills vi drar igång i höst! säger centern till klubbens hemsida.

Sportchefen Daniel Stolt kommenterar värvningen såhär:

– I Allan får vi en ansvarsfull center som samtidigt kommer att leverera en del poäng. Trots relativt ung ålder har han varit i Europa i flera år, varav två av dessa i Hockeyallsvenskan vilket vi ser som en fördel.