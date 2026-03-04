Återupplev två magiska kvällar – blir det en tredje nu?

Glädjen visste inga gränser när Vimmerby Hockey säkrade nytt allsvenskt spel för ett knappt år sedan. Väntar en ny oförglömlig kväll onsdagen den 4 mars? Foto: Bildbyrån

Den 20 april 2024 och den 26 mars 2025 är för evigt inskrivna i historieböckerna om Vimmerby Hockey. Blir även 4 mars 2026 ett sådant datum?

Den 20 april 2024 kulminerade en galen kvalserie till Hockeyallsvenskan. Trots att Vimmerby fått en svår start på sin historiskt första kvalserie till landets näst högsta division fanns en god chans att nå Hockeyallsvenskan.

Vimmerby skulle möta ett avsågat Halmstad på hemmaplan samtidigt som Kristianstad ställdes mot ett lika avsågat Brödernas/Väsby och Hudiksvall mötte ett Piteå med samma läge.

Vimmerby och Kristianstad stod på samma poäng, Hudiksvall var en poäng bakom. Kristiandstad hade dock den hockeyallsvenska biljetten i sin hand inför slutomgången på bättre målskillnad.

Festen ville aldrig ta slut

Det svängde fram och tillbaka under ett par dramatiska timmar, men efter två perioder ledde Vimmerby med 5-0 och samtidigt var ställningen 1-1 nere i Skåne.

Mycket hände sedan i Kristianstad. Målen avlöste varandra och Kristianstad såg ut att vara på jakt när man gjorde 3-2, men Väsby kom tillbaka och när bortalaget ledde med 4-3 hade Vimmerby 7-0 mot Halmstad.

Hemmapubliken visste att det var klart och ställde sig upp för att hyllla sina hjältar. Jublet nådde aldrig tidigare nivåer i Tigerkulan och VH var, mot de allra flesta odds, klara för Hockeyallsvenskan för första gången någonsin.

Festen i VBO Arena och därefter på Stadshotellet ville aldrig ta slut.

– Jag är 35 år och har hållit på med det här i 20 år. Varje säsong har slutat i motgång. Att få uppleva det här, att få känna sig som en vinnare, det är helt fantastiskt. Oavsett vad som händer nu så kommer jag vara stolt och glad över det här. Att de här lagen som är i Allsvenskan ska komma hit och möta lilla Vimmerby. Det är helt fantastiskt, sa lagkaptenen Jakob Karlsson efter det osannolika avancemanget.

Hade hämtat upp 1-3 i matcher

Den 26 mars var det dags för en ny sådan kväll i Tigerkulan. Vimmerby hade hämtat upp 1-3 i matcher i nedflyttningskvalet mot Tingsryds AIF och hade en sjunde och helt avgörande kvalmatch på hemmaplan.

Men skulle Vimmerby verkligen orka med att fullborda en helt galen vändning, där Tingsryd missat flera matchbollar? När bortalaget gjorde 1-0 en bit in i andra perioden såg det mörkt ut.

Eddie Levin kvitterade dock till 1-1 och det var helt jämnt när det vankades periodpaus inför den tredje. Det blev ett ställningskrig, men det uppkomna dödläget bröts när George Diaco gjorde 2-1 med knappt nio minuter kvar att spela. Bara dryga minuten senare kom också 3-1.

Ett utsålt VBO Arena var nu på väg att lyfta totalt. Elliot Ekefjärd punkterade sedan tillställningen med 30 sekunder kvar och Vimmerby hade, även här mot alla odds, säkrat en ny säsong i Hockeyallsvenskan.

Festen höll förstås på långt in på småtimmarna. HÄR kan du se lite av firandet igen.

– Det var inte många som trodde det här. Vi har varit uträknade många gånger. Vi trodde nog inte vi skulle klara kontraktet när vi hade tolv raka torsk heller och allt gick emot oss. Men någonstans började vi växa där och tog en vinst mot Björklöven borta. Någonstans där vände det. Vi var kanske lite naiva i början och tanken var att spela som i Hockeyettan. Det höll inte, vi var för dåliga för det. Vi ändrade det och har spelat jättebra hockey de senaste 20-25 matcherna, kommit upp stort och varit bäst när det gäller, sa Eddie Levin efter den sjunde avgörande matchen.

Ett nytt oförglömligt datum?

Nu står vi här igen med en möjlighet att den 4 mars 2026 blir ett historiskt datum i Vimmerby Hockeys historia. Allt som krävs är två poäng mot Södertälje SK i kväll. Det kan också räcka att förlora matchen efter ordinarie tid – om Mora tar minst två poäng mot Västerås.

Det finns väldigt många vägar för Vimmerby att slå in matchbollen redan i kväll. Vimmerby är nämligen fem poäng före Västerås med två matcher kvar att spela. Säkrar Vimmerby Hockey en tredje säsong i Hockeyallsvenskan lär taket lyfta igen och festen på Stadshotellet slå nya rekord.

Om inte allt för många timmar har vi facit. Nu är det bara en väntan på en ny kväll som kan bli elektrisk och oförglömlig för alla VH-supportrar.

HÄR kommer du kunna följa dramatiken hela vägen från start till mål.