03 juni 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Allsvenska spelschemat släppt – VH inleder med dubbla länsderbyn

Hugo Orrstens Vimmerby Hockey möter IK Oskarshamn i hemmapremiären söndagen den 20 september. Foto: Rickard Johnston

Allsvenska spelschemat släppt – VH inleder med dubbla länsderbyn

ISHOCKEY 03 juni 2026 15.35

Nu har det allsvenska spelschemat för kommande säsong offentliggjorts. Vimmerby inleder seriespelet med två raka länsderbyn och Kalmar HC med tre bortamatcher i rad.

Annons:

Det står sedan tidigare klart att säsongen drar igång med full omgång fredagen den 18 september. Vimmerby Hockey börjar borta mot Nybro Vikings och Kalmar HC ställs mot fjolårsfinalisten BIK Karlskoga på bortais.

I dag släpper Hockeyallsvenskan hela spelschemat för säsongen 2026/2027.

Två dagar efter premiärmatchen, söndagen den 20 september, spelar Vimmerby Hockey ett nytt länsderby och ställs mot IK Oskarshamn i VBO Arena. Det blir hemmamatch mot AIK onsdagen den 23 september och Visby/Roma fredagen den 25 september.

Spelschemat avslöjar att Kalmar HC inleder säsongen med tre raka bortamatcher. Efter premiären i Karlskoga väntar möte med AIK och tidigare tränaren Victor Tuurala på Hovet måndagen den 21 september och nykomlingen Visby/Roma HK onsdagen den 23 september.

Hemmapremiären sker i fjärde omgången med ett hett rivalmöte mot Nybro Vikings fredagen den 25 september.

Klicka här för att ta del av spelschemat i sin helhet. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Fystränarens ord efter VH-avskedet: ”Hade aldrig gått att hitta en lösning"
Nu kan Vimmerby avgöra på hemmaplan: "Känner mig nästan snurrig"
Dags för hett länsderby – så ställer VH upp
Viktig vecka för VH inleds i kväll: "Skulle ljuga om jag sa nåt annat"
Ström drömmer om avancemang med VH: "Som när man fick sina barn typ"

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt