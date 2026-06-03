Allsvenska spelschemat släppt – VH inleder med dubbla länsderbyn

Nu har det allsvenska spelschemat för kommande säsong offentliggjorts. Vimmerby inleder seriespelet med två raka länsderbyn och Kalmar HC med tre bortamatcher i rad.

Det står sedan tidigare klart att säsongen drar igång med full omgång fredagen den 18 september. Vimmerby Hockey börjar borta mot Nybro Vikings och Kalmar HC ställs mot fjolårsfinalisten BIK Karlskoga på bortais.

I dag släpper Hockeyallsvenskan hela spelschemat för säsongen 2026/2027.

Två dagar efter premiärmatchen, söndagen den 20 september, spelar Vimmerby Hockey ett nytt länsderby och ställs mot IK Oskarshamn i VBO Arena. Det blir hemmamatch mot AIK onsdagen den 23 september och Visby/Roma fredagen den 25 september.

Spelschemat avslöjar att Kalmar HC inleder säsongen med tre raka bortamatcher. Efter premiären i Karlskoga väntar möte med AIK och tidigare tränaren Victor Tuurala på Hovet måndagen den 21 september och nykomlingen Visby/Roma HK onsdagen den 23 september.

Hemmapremiären sker i fjärde omgången med ett hett rivalmöte mot Nybro Vikings fredagen den 25 september.

Klicka här för att ta del av spelschemat i sin helhet.