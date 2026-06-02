FLERA BRÄNDER INOM SAMMA OMRÅDE – HÄR ÄR POLISENS SYN

Vid 15.25 larmades räddningstjänsten till en markbrand i Hultsfred. På platsen har det brunnit på fem-sex ställen och polisen har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet.

Det är på Norra Oskarsgatan som det brinner i gräset på en fastighet. Det brandhärjade området är mellan 20 gånger 20 meter och lågorna har nu släckts ned.

– Vi har en brand i gräs och terräng, men ingen bebyggelse som är hotad. Det är lite glödbränder som vi nu släcker ned. Det gick snabbt att komma runt branden och nu handlar det om att släcka ned den. Vi räknar med att vara klara om en halvtimme, sa räddningsledare Ulf Bovein vid 15.45.

I samma område har flera bränder upptäckts.

– Det har varit lite mindre bränder i anslutning till den större och vi misstänker att branden har fått lite hjälp av någon. Det är en halv kvadratmeter som brunnit på fem-sex olika platser här och var.

Bebyggelsen på fastigheten är en tom industrilokal.

Vid 17-tiden går polisen ut med att branden är under kontroll och att ingen person kommit till skada. Patrullen har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet. Det finns ingen misstänkt i ärendet.

– Det är en okänd gärningsperson och exakt hur det börjat brinna är oklart. Någon har hanterat eld på något sätt. Jag kan inte säga mer än att det är allmänfarlig vårdslöshet. Det kan betyda vad som helst inom citationstecken. Det kan vara en fimp, någon som har grillat eller någon som tänt på för att man vill att det ska börja brinna, säger Filip Annas, presstalesperson vid polisen.

Artikeln uppdaterades 17.09 senast.