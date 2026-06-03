KLART: Här är VH:s första spikade försäsongsmatcher

Hockeysäsongen närmar sig med stormsteg och klubbarna börjar få klart med försäsongsmatcher. Det gäller även Vimmerby Hockey.

I takt med att ishockeyklubbarna börjar släppa sina försäsongsscheman, står det också klart att Vimmerby Hockey är motståndare till flera av lagen.

Enligt sportchef Pelle Johansson kommer Vimmerby troligen släppa listan på sina träningsmatcher under den här veckan, men i och med att både Kalmar HC och IK Oskarshamn har släppt sina så vet vi att det är två av motståndarna som Vimmerby kommer att möta – och det blir dubbelmöten mot båda.

Så här spelas de matcherna:

Onsdag 12 augusti kl 18.00, Oskarshamn-Vimmerby

Fredag 14 augusti kl 19.00, Kalmar-Vimmerby

Fredag 4 september kl 18, Vimmerby-Kalmar

Onsdag 9 september kl 18, Vimmerby Oskarshamn