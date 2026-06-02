LOKALER SKA RIVAS – HÄR ÄR PLANEN FÖR AL-SKOLAN

Flera lokaler ska rivas vid AL-skolan, enligt det förslag kommunstyrelsen går vidare med. I stället ska man bygga en helt ny byggnad. Foto: Jakob Karlsson

Grankotten och Tallen rivs. Paviljongen försvinner och man lämnar Gullvivan. En ny byggnad ska byggas där Grankotten står i dag. Det är det alternativ kommunstyrelsen ger tummen upp för när det gäller framtiden för Astrid Lindgrens skola. – Vi kan inte ha tillfälliga lösningar som det är på AL-skolan i dag, säger kommundirektör Ola Karlsson.

Frågan har varit med i över ett decennium. Behovet av en ny högstadieskola i tätorten fick politiken att först ta beslut om att bygga en helt ny skola i Vimmerby.

– Det är en fråga som uppstod före jag började som skolchef här. Vi tog tag i den kring 2019-2020 och det lades ned tid och energi på en utredning. Det fanns ett färdigt förslag att bygga en ny sju till nio-skola, men det var ekonomiskt tuffa tider och bedömningen var att det inte fanns resurser för att bygga en skola, säger kommundirektören Ola Karlsson om bakgrunden.

Det här gav ett följduppdrag och därför började samhällsbyggnadsavdelningen och barn- och utbildningsnämnden tillsammans att titta på hur man kunde göra de befintliga skollokalerna "hållbara" över tid.

– Vi ska inte ha tillfälliga lösningar som det är på AL-skolan i dag. Vi har verksamhet i villor, paviljonger och på Gullvivan.

Paviljongen måste bort

Det finns dessutom en tidsgräns att förhålla sig till. 2029 löper det tidsbegränsade bygglovet för paviljongen på AL-skolan ut.

– Då har vi haft den paviljongen i 15 år och då måste en ny lösning vara igång. Det behöver inte vara fullt ut färdigbyggt, men det behöver finnas en lösning för att ersätta den.

Fastighetsavdelningen, tjänstepersoner på barn- och utbildningsförvaltningen samt en arkitekt har tagit fram tre olika alternativ. Kommunstyrelsen fick under sitt sammanträde på tisdagen ta ställning till dessa.

Nu har de ledande politikerna fattat beslut om ett inriktningsbeslut och man valde alternativ tre.

– Det är också det som förordats av verksamheten och som även fastighet tycker. Det var tjänstemännens förslag kan man säga, berättar Ola Karlsson.

Tre olika alternativ

Det tredje alternativet, som man nu går vidare med, handlar om att riva de två villorna Grankotten och Tallen.

– Den ena används inte alls i dag och på Tallen är det lite verksamhet. Det här innebär också att paviljongen försvinner och att barn- och utbildningsnämnden går ur Gullvivan. Sedan bygger man en ny byggnad där Grankotten ligger i dag.

Ett av de andra alternativen handlade om att behålla och renovera de två villorna och bygga en myndre byggnad i ett plan. Det andra alternativet var i princip som det tredje, fast att skolgårdens utrymme då blev mindre.

– Nu går vi emot alternativ tre och det är nu detaljerna kommer in i bilden. Tidigare har vi tittat på de stora penseldragen som handlat om hurt stort det behöver vara och vart det ska ligga. Det blir en större skolgård och det blir lättare för pedagogerna att ha en översikt över skolgården med det här alternativet. Det ska projekteras mer i detalj och det uppstått en del farhågor och frågor från de som jobbar på skolan, om de inte får vara med. I nuläget har det varit mycket rektor och verksamhetschef, men jag vill förtydliga att vi inte varit framme vid detaljstadiet ännu. Det kommer nu att skapas arbetsgrupper med pedagoger, facket, fastighet och rektorer.

Kan inte säga något om kostnaden

Vad det här kommer kosta vill politiken och kommundirektören inte säga något alls om.

– Det är svårt att säga i slutändan. Det går att göra en uppskattning, det finns standardkostnader när man bygger nytt och vad det kostar per kvadratmeter. Det här ska upphandlas och det är först efter en upphandling vi vet säkert. Vi är lite försiktiga med att säga summor nu, för det kan påverka den kommande upphandlingen. Då skulle det finnas en nämnd summa man kan lämna anbud på, säger Ola Karlsson men tillstår en sak:

– Det är en av de större strategiska investeringarna vi kommer behöva låna till. Vi löser inte det här med självfinansiering.

Det kommer också att ske i flera olika steg.

– Det första är den delen att bygga ersättning för den paviljong som inte kan stå kvar. Då måste någon ny byggnad stå klar. Vi bygger den nya huskroppen först och kommer ha all verksamhet igång. Vi ska även göra åtgärder på befintlig skola, men planen är att vi kan ha kvar den verksamheten och inte behöver hitta andra evakueringslösningar under byggtiden.

Det här innebär också att det tillkommer en hemkunskapssal på Astrid Lindgrens skola.

– Nu har vi bara den på Vimarskolan och då kommer vi ha det på två skolor. Det innebär att vi kan kliva ur de paviljonger vi har där och kapa kostnader. Det tror vi är jättebra.

"Långt upp på dagordningen"

Skolprojektet Astrid Lindgrens skola, som man kallar det, sträcker sig från 2026 hela vägen till 2030.

– Det här är ett projekt som levt ganska länge och vi ser att vi kan komma ur lokaler som vi hyr. Sedan kring 2030 någonstans kan socialförvaltningen flytta in i Gullvivan. Då kommer vi in i egna lokaler och ur hyrda lokaler. Den här frågan är långt upp på dagordningen och det känns bra, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Lars Johansson (V) är glad att man nu kommit så här långt med den här surdegen till fråga.

– Det är en väldigt gammal fråga, men nu börjar det kännas konkret och vi har en plan som är genomförbar. Det går vidare i processen och det blir bra tänker jag.