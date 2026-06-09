Vimmerbysonen lämnar Jämtland – tillbaka i Småland

Förra säsongen spenderade han i Östersund. Nu blir det tillbaka till rötterna för Philip Bertilsson. I alla fall tillbaka till Småland.

Vimmerbysonen Philip Bertilsson, 28, inledde tränarkarriären säsongen 2018-19 i Vimmerby Hockeys J20-lag. Han har bland annat jobbat med Phil Horsky och varit assisterande åt honom i Vimmerby.

Han har även varit i Karlskronas organisation och var både J18- och J20-coach i IK Oskarshamn.

Säsongen 2024-25 var han assisterande tränare i Västerviks IK i Hockeyettan. Inför den förra säsongen gick flyttlasset till Jämtland och Östersund, där han var huvudtränare för lagets U20-lag.

Men tiden där uppe blev bara ettårig. Nu är Bertilsson presenterad som ny tränare för Tingsryds AIF:s U20-lag.

"Vi får in en ung och ambitiös tränare som trots sin unga ålder har varit verksam på många olika nivåer, inklusive tidigare erfarenhet från U20 Nationell. Med Philip stärker vi upp vår sportsliga organisation och höjer nivån på verksamheten kring våra juniorer. Utöver rollen som huvudtränare för U20 kommer han även vara delaktig i hockeygymnasiets ispass", skriver Tingsryds AIF på sin hemsida.