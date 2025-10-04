Regnig partävling inledde årets upplaga av Höstracet

Vimmerby MS folkracesektion avslutar som vanligt årets tävlande med Höstracet. Lördagens inledande partävling blev till stor del en uppvisning i att köra på halt underlag när banan i Gnagaredalen fick känna på regnet och blåsten från stormen Amy.

Uppåt 70 par ställde upp i seniorklassen och nästan 20 juniorpar var med och tävlade. Även om vindarna såg till att banan var torr till en början så kom regnet så småningom under eftermiddagen. Sista omgången och finalerna kördes genom stora sjok med vatten och snurrningarna och träffarna i räckena blev många.

Juniorernas tävling vanns av Melker Söderman från Kalmar MK och Joakim Lund Olander från MK Team Westom. Hårdast blev de utmanade av SMK Trollhättan-duon Harry Hjem och Arvid Rhodin. Joakim var för övrigt även juniorvinnaren i årets Semesterrace och han summerade partävlingen med följande kommentar:

– Första två heaten var det roligt men sedan blev det rätt kladdigt. Så då var det inte lika kul. Även om det var blött så var det kul att köra final.

Joakim och Melker kände till varandra sedan tidigare och gjorde sin första partävling tillsammans på lördagen. För Melker var det första gången han testade tävlingsformen och det blev succé.

Fick köra Saab i brist på Volvo

Seniorsergare blev Daniel Wall och Mikael Thiman, MSK Kvarnvingarna. En bit in på finalen hade Wall tagit en säker ledningsposition i halkan. Deras stora utmanare var duon MK Kindas Wilmer Westerling och Marcus Åberg, Karlskrona AK, som hade tagit full poäng i grundomgångarna.

Thiman körde Volvo 240 som han oftast gör men Wall satt i en Saab 900, även om han också vanligen kör Volvo.

– Jag brukar åka Volvo. Jag har kört Saab många gånger också men föredrar Volvo i första hand. Det var lite brist på bilar, då fick det bli såhär.

Hade ni koll på varandras postion i fältet?

– Efter några varv har man ju det men första halvvarvet hade man inte koll på någonting, svarar Wall.

– Jag hade koll på var Wilmer var. Han stod också åt fel håll när jag vände runt, tillägger Thiman.

Att de ställde upp i partävlingen i Höstracet beskriver Wall som ett "infall" men det finns gamla framgångar enligt Thiman.

– Jag har kört någon innan här och vann för tre år sedan tror jag med en annan kille.

– Det är en lite annorlunda grej. Det är väl det som gör tävlingen till vad den är. Det är inte en i mängden, avslutar Wall.

I morgon söndag körs den individuella tävlingen som avslutning på årets folkrace i Gnagaredalen.