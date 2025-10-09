Klubbens folkracesäsong är över – så går tankarna inför 2026

Med Höstracet i backspegeln är Vimmerby Motorsällskaps folkracetävlingar slut för i år. Nu börjar man planera inför 2026. Folkracesektionens ordförande Beatrice Ågren Karlsson berättade för Dagens Vimmerby om hur hon ser tillbaka på årets tävlingar och vad som ska komma.

Ni hade många anmälda till det här Höstracet?

– Ja, det har alltid varit en populär tävling. Hur ska jag säga... vi har haft flera i reservlistan både lördag och söndag. Förra året körde vi bara en dag men man vill komma hit två dagar på hösten och det ser vi ju också. Det är jättekul men tråkigt när det blir en massa reserver, men så är det. Alla som ville köra lördagens partävling kom ju med. Totalt var det två heat extra.

Hur har tävlingsåret varit överlag?

– Det har varit jättebra! Vimmerby är ju speciellt för många och nu i 2025 gick vi tillbaka till att köra ett Påskrace. Det har vi inte gjort på ganska många år och så var den en deltävling i Smålandscupen men vi hade nog fått samma startfält även om den inte hade varit en deltävling där. Det har varit jättebra hela året.



Och Semesterracet håller positionen som landets största folkrace?

– Det gör den ju, det är så svårt att jämföra med som är "stort". Är det antal i publiken, starter... ja, med det upplägget vi har och vilken tabell vi kikar på. Sedan är det så svårt att jämföra men den är stor fortfarande.



Dagens individuella tävling är lite ändrad. Herrveteranerna kör med seniorerna och damerna har en egen klass. Tror du det kommer att hänga kvar?

– Oklart. Egentligen kör damerna separat nu för att de brukar göra det vid påsk. Men på den Funky Fridaytävlingen var det en deltävling och då åker dam och veteran ihop. Så det här är någon liten kompensation för det. Någon tävling vill vi ha en separat damklass och vi ser ju att det är ganska många damer. Det är över 40 som kommer en vanlig söndag.



Då kan vi fortsätta med nästa år, vilka är planerna framöver?

– Vi har ju sökt datumen och de ligger ungefär som de har gjort i år. Vi har sökt långfredagen, vi har sökt en tvådagars i maj, Semesterracet och vi har sökt som den här helgen. Sedan är det alltid lite "ska vi hitta på något nytt" eller "i vilken tävling ska det vara något nytt" men många folkraceåkare är så traditionella och det ska vara som det alltid har varit. Så jag har inget jättespännande så, men jag skulle gärna vilja göra någon förändring men jag vet itne när den skulle vara och vad förändringen skulle vara. Datumen är sökta och det är ett arrangörsmöte i Småland i januari och då bestäms det ju lite olika saker men datumen är sökta och de ligger ungefär som det här året.